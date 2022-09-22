就在中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝剛說出不考慮在10月上旬將入境檢疫下調至0+7後不到幾天，蘇貞昌院長就打臉定案0+7最晚在10月13日就可實施，而且是對所有國家不分疫情均同等實施，唯獨對中國大陸還要請陸委會決定。這項跳過指揮中心的決定，著實打臉了王必勝，不但在防疫上後知後覺，政治上更是草包一個。

台灣的邊境檢疫屬於中央職權，也是中央流行疫情指揮中心最重要的成立目的，可以對由疫區回台的旅客執行超越憲法的限制行動管理，以維護台灣的防疫安全。對於一個海島而言，即使最嚴格的檢疫政策，頂多也只能維持1年的安全。當疫情已經進入島內，尤其是已經大流行，邊境進來的病例只能說是九牛一毛。更何況邊境並不是不管制，只是回歸常規管制作為，只是去除一些超越憲法的管制行為，盡早還權於民，犯不著還一直糾結於安不安全的議題上。

陳時中時代的邊境解封條件是國外疫情要比台灣好的國家才能解，這是個胡扯的條件，只因為當時上海疫情嚴重，但大陸整體疫情是好的，為了卡死兩岸交流而下的偏頗路障。到了7月，有人問到王必勝，更誇張的把邊境解封扯到7月22日才開始接種幼托疫苗，要等保護力達標才能開放。最近又說必須觀察國內下波疫情的規模、國際變異株的流行情況、及國內幼兒接種疫苗三項指標決定，意思就是大家還有得等。反正近期我不會開。

指揮中心以安全為由的封閉政策，是對檢疫效果的迷思，在國內已經比國外更不安全的情況下，還在奢談境外移入的重要性，豈不是「見樹不見林」。這種思想，是完全沒有考慮到政治的安全性，怪不得被一個專搞政治防疫的行政院，冷不防就被一棒子撲面打來，王必勝在繼限縮清冠一號被陳時中掌嘴後，再一次挨了蘇院長一記耳光，這麼沒有公信力的指揮中心真的該下架了。

此時的邊境解封，為的是活絡經濟、攏絡民心、吸納選票。現在的民之所欲，是希望真正落實正常過生活。即使想回國投個票，都必須搶昂貴的黃牛機票，搶訂又貴又爛的防疫旅館，找好接送機的方法，更重要的是還要算得精準，剛好能投票，可別再像花了大把鈔票卻剛好錯過見最後一面的悲劇。這個政府可不能容許花了這麼大功夫回國卻投不了民進黨一票的情況，這才是蘇貞昌急急忙忙要開放邊境的原因，最少要讓機票在選舉時能降回合理的空間。就像罷韓時的懇親專列一樣，還能有優惠票價。

邊境開放政策中如果在對各國都開放下，最後因為陸委會的堅持而獨缺對中國大陸開放，這就是認同兩岸統一的最有力證明，台灣也必須跟隨中國大陸的腳步同步清零。這真是兩岸政策統一的歷史性一步，應該可以為蘇院長徹底洗脫「台獨頑固分子」的不雅稱號。蘇院長加油！

（作者為中華民國防疫學會理事長）