台灣老謝化身旅遊達人，今天要帶大家前往湖北的省會武漢旅行，這座因長江而生，也因長江聞名的英雄城市，整個城市境內大大小小的湖泊就有一百多個。

武漢東湖。（作者提供）

最有名的湖是東湖，絕美的湖景，比杭州的西湖還大，這也是大陸境內曾經最大的城中湖哦！但是，後來隨著武漢的城市發展，其實呢！

現在位於武漢江夏區的藏龍島還有一座非常美麗的湖泊，湯遜湖，逐漸取代了東湖的地位，還成為了亞洲最大的城中湖哦，所以武漢又稱江城，這是一座名副其實的美麗水上城市哦，你是不是也跟我一樣，感覺武漢有點浪漫呢！

湯遜湖邊。（作者提供）

●閱讀武漢 品味江城

自古以來，武漢就有九省通衢的別稱，由於它的地理位置、交通十分的方便，所以我們回顧歷史的時候，武漢常常都是歷朝歷代政治、軍事、經濟的交匯中心，所以說武漢也承載了國家多次的命運之戰，比如說漢末的赤壁之戰、南宋岳飛抗金，還有近代的武昌起義。

辛亥革命博物館。（作者提供）

你知道嗎，武漢可是目前華中地區唯一可以直航全球五大洲的城市耶！歐買尬，你是不是也跟我一樣覺得武漢太厲害了！

其實我覺得武漢的城市特色就是大，因為它是由武昌、漢口、漢陽三部分所組成的武漢三鎮，武漢又是楚文化的發祥地之一，她也是國務院認定的國家歷史文化名城，聽起來就是一座非常有文化素養的城市，現在就要來帶大家探訪一下武漢這座千年古城裡的文化風采。

說到對武漢的城市旅遊印象，我不得不提到一句著名的文學詩詞「晴川歷歷漢陽樹，芳草萋萋鸚鵡洲」。這首詩詞是出自唐代崔顥的《黃鶴樓》：「昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓」，所以說呢，大家對於初次到訪武漢的印象是不是大概就是黃鶴樓了呢！來武漢旅遊，不僅要來黃鶴樓景區感受詩詞之美；戶部巷小吃街，作為武漢「過早」的美食天堂；充滿時尚潮流的楚河漢街；登「晴川閣」，眺望長江和漢江的兩江交會處；體驗高山流水遇知音的「古琴台」，作為紀念伯牙鼓琴 遇知音鍾子期而修建的建築群等等。

歷史給了武漢這座城市留下美麗的印記，文化也讓武漢這座城市擁有了靈魂！

●漢口印象 碼頭文化

來武漢旅行，最有魅力的文化印象，我非常偏愛漢口這個地方，老漢口的江城美景，獨有的碼頭文化、老武漢的精神，通通都在這裡延續了。

由於武漢得天獨厚的水陸交通條件，使得武漢成為長江流域非常重要的港口城市。清代以來，武漢的碼頭經濟就非常的繁榮，正所謂商賈雲集的街市店鋪，乾隆期間，漢口還一度成為了內陸最大的港口哦！

今天來漢口旅遊，你可以選擇在江邊碼頭乘坐輪渡，快樂暢遊長江，逛逛江漢路步行街的周邊，在這裡，我們可以在江灘散步看見舊碼頭的遺跡，或者遊走在充滿許多特色咖啡廳的黎黃陂路，瞻仰名人宋慶齡故居，最重要的是參訪這座佇立在沿江大道和江漢路步行街的路口的「江漢關」，它作為武漢的標誌性建築之一。

江漢關。（作者提供）

遙想當年，1861年西方列強在漢口開埠，英國首先在這裡設立租界，一路走來，江漢關成為中國近代的四大海關之一，全國重點文保單位，江漢關不僅見證了武漢百年的滄桑巨變，更承載了武漢碼頭文化的興衰發展。

如果來漢口旅遊，想要瞭解老武漢的碼頭文化、品味江灘美景，千萬不要錯過江漢路步行街這裡，因為這是一條著名的百年商業老街，號稱武漢的二十世紀建築博物館。除了逛街購物不能錯過之外，我們在江漢路步行街這裡還可以看到許多民國時期的萬國建築，比如說台灣銀行漢口分行舊址，1916年建成的大清銀行大樓、1934年建成的中國實業銀行、1936年建成的四明銀行等等，有沒有發現這些萬國建築都是銀行的舊址耶。穿梭在漢口江灘的小街小巷，還能彷彿置身老上海的錯覺，因為這裡的步行街跟上海南京路步行街的西洋建築都是同一個風格，所以還有人稱這裡是武漢版的「上海外灘」哦！

●最潮民國體驗劇 知音號遊長江

漢口這裡的老文化，真的是越夜越美麗，不僅有大飽眼福的江灘美景，乘船夜遊長江，觀覽江景繽紛的兩岸風光，美不勝收。現在要為各位介紹這個位於漢口江灘的知音號碼頭，高端、大氣、上檔次，作為我們來武漢到漢口旅遊的超級景點：武漢的體驗劇《知音號》表演。

我們登上武漢的《知音號》遊輪，可以感受這個長江首部漂移式多維體驗劇表演，體驗震撼江上的穿越，懷舊的民國風情，觀賞江邊璀璨的燈光秀，我只能說體驗《知音號》的表演，簡直是回味無窮，這真的是一段遊覽長江值得詠歎的神奇之旅啊！

登《知音號》看表演，從登船到船上的表演，我們都可以感受到《知音號》作為一個復古的大型劇場，輪船與表演的名字皆為《知音號》，這是一個以知音文化為靈魂，以大漢口長江文化為背景，令我們置身在一百年前的大武漢時代。表演大概可以分成從登船到船上的體驗階段：

知音號。（作者提供）

一、登船：《知音號》游輪每天都固定停靠在漢口江灘的三陽碼頭，每晚都會重複上演20世紀20-30年代復古的蒸汽輪船風情，在這個劇場中，我們既是船客，也是戲中人，因為整艘船都是戲劇表演的舞台。沉浸在這場表演中，我們可以與這些所有的表演者來共同完成這份屬於老武漢的城市際遇、武漢人生的愛恨情愁，置身在表演中的我們，真的可以直擊心靈，感觸良多！

在排隊登船的時候，我們就可以立刻感受到老武漢的碼頭風情，比如說你會看到穿梭在人海中賣報紙的小童，賣力吆喝的商販老闆，提著皮箱戴著禮帽的紳士，或者是那些匆忙趕路的旗袍淑女，還能看見黃包車叮噹作響的老城氣息，都可以讓我們真實的重溫民國時期的復古情懷。

二、船上：整個《知音號》游輪主要有三層，登船以後，我們可以看到船艙有近百間的客房，隨意走動到不同的房間內，都可以看見不同角落的場景故事，在這些船艙中，我們還能換上自己喜歡的民國服飾，或者穿戴一些有趣的懷舊配件，這些一件件的老物件，搭配超復古的民國風場景，彷彿我們也要穿越與歷史對話了。

船艙內所有的表演，你都可以根據隨意走動的景象，看到不同的趣味故事。表演中，工作人員還會依照表演的需求，指引觀眾前往不同的樓層繼續觀看表演，穿梭不同的樓層中，可以從船艙內到船艙外，感受演出期間，蒸氣輪船漫遊長江的美好。在表演的後段，我們來到了吧檯，可以按自己喜歡的觀看演出模式，我們可以選擇圍繞在表演的周邊，或坐在吧檯小酌片刻，盡情享受打破一切常規的戲劇演出。

在《知音號》表演中，我想我們每個人都可以找到屬於自己的時代記憶，也將會在這裡，此時此刻，留下一段新的故事，並在《知音號》這個美好時光，感到流連忘返，如果你也跟我一樣，覺得武漢的漢口文化非常的迷人，一定要找時間來這裡感受一下《知音號》這個美妙絕倫的超級景點哦！（謝雅卉/高雄）