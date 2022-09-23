有「口譯哥」之稱的趙怡翔，日前竟然膽敢指稱民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文，「客觀來說，這是一份非常爛的文章」。不知道趙小弟是為了要參選台北市議員選舉博取版面，或者是為了要表示他有高明的獨到見解，而說出如此驚人之語。趙自稱是基於他用論文比對系統，發現高的論文相似比例達24%以上。

但很快地，趙即被淡江大學全球政治經濟學系助理教授何景榮打臉，指出高論文已被引用4000多次，當然會有24%相似度，並且狠批趙連最基本的論文原則都不懂，其「蠢度」難怪被英系掃地出門。的確，高虹安的博士論文早於去年9月，即經她在美國辛辛那提大學指導教授，也是出身台灣的學者李傑所認證，李並發出親筆簽名英文聲明，強調高是她極為傑出的博士生，且對高的論文讚譽有加。

趙怡翔係小留學生，在加拿大唸完小學，國中時期回台就讀，從高中起又回到加拿大，並從多倫多約克大學政治系畢業。其後於21歲回台成為英文「台北時報」政治記者，專跑民進黨新聞；退伍後前往英國倫敦大學伯貝克學院一年制碩士班就讀，並獲國際經濟法碩士。筆者述及趙的背景，係要說明他並無顯赫的學歷，亦無重要的著作，然而他竟然敢對高虹安的博士論文「說嘴」，顯然是自不量力。

趙怡翔係因擔任蔡英文總統就職大典英語口譯而得名。他曾任民進黨國際事務部副主任、國安會秘書長辦公室主任、總統府秘書長辦公室主任、外交部長吳釗燮辦公室主任等職，但都是極短時間的工作，自然讓人有「少年得志」之感。然而最受爭議的是，趙以31歲的年紀，又無外派資歷，竟被派至我國駐美代表處擔任12職等的「政治組組長」。

政治組組長是駐美代表和副代表之下最為重要的職位，趙絕對是所有駐外單位最為年輕的組長，而該組所有成員年紀也絕對比他年長，專業的外交工作也絕對比趙豐富在行，「外行領導內行」的問題不言可喻。按照外交部的慣例，外放服務一任是3年或6年，但趙小弟僅幹了二年半（2019.1-2021.6）就打道回府。我們倒要問問趙究竟是何原因？是否蕭美琴代表要趙「回家吃自己」？

「說嘴」的意思是指「耍嘴皮子」或者「說大話」。清末知名作家吳趼人，在其所著《二十年目睹之怪現狀》章回小說中即有「小孩子們有多大本事，就要這麼説嘴！你在家可認真用功的讀過幾年書？」筆者倒不敢像前述學者何景榮所說，「笑死！趙怡翔不愧是被英系掃地出門的冒牌外交官。這蠢度……」，但要奉勸趙小弟先去查查陳明通指導的民進黨多位高官們被「閹割」的論文，然後再出來「說嘴」！

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