國安局長陳明通涉林智堅「論文門」案尚未說明清楚，政治風暴仍在醞釀中，卻又爆出率領情報官員赴泰國執行公務，行程及相關資料遭網路曝光的詭異事件，初始國安局還發出聲明，強調「人員動態、不予說明」，等更勁爆的照片出現，國安局就不再吭氣，放任事件「自由發展」。國安局是國家最高情治機關，首長外訪行程竟被掌握，已是嚴重的機構失能事件，面對難堪的切香腸式爆料，事先未能掌握情資，事後又應對無方。陳明通身為首長，讓人對他的專業素養、領導能力，及國安局內控與危機管理機制，甚至對國家情報的蒐集、研判、保護能力與可信賴度問題都產生質疑。

秘密訪泰 曝光不尋常

身為情治龍頭的國安局長，能夠出訪非邦交國，與該國情治首長交流或是情報合作，並不是壞事。泰國是全世界有名的情報交換中心，自我方情報人員不再進入大陸，尤其香港實施《國安法》後，泰國已成為我海外情報單位主戰場。國安局長出訪泰國，顯然不只是一般性的交流那麼簡單。基於國家安全，我們無意評論陳明通局長訪泰行程，但必須嚴肅追究洩密事件的真相，並讓社會了解其嚴重性。

就國安局層次而言，安全局長率國安高層官員赴泰，行程這麼容易就被掌握、跟監，顯然國安局內部保密警覺不夠，才讓對手有可乘之機。中共的國安、情報人員遍及世界各角落，再輔以「人臉、聲紋辨識系統」等高科技器材，使其工作推展如虎添翼，我方國安高層秘密出訪，更要注意保密安全，照理說安全等級應該很高，卻依然讓外界查知。究竟是出訪前相關行程就已洩漏，或駐在國的國安局人員接待與維安有罅隙，或我方與泰方情治單位協調聯繫出了問題，陳明通一行人的身掩及反跟監是否落實，不但國安局需要好好檢討，立法院與媒體都應該善盡監督角色追究到底。

國安危機 蔡總統束手

就國安層次而言，這次事件更應該受到重視。按國家體制，國安局長接受總統單線領導，許多事情就只有兩人知道，尤其是秘密專案的執行與國際情報合作的項目更是重要，假使出意外，許多專案必定隨之終止，局長經營的海外與國內情資管道就此中斷。當年軍統局戴笠將軍突然墜機，繼任者根本不知道他直接指揮的組織與人員在哪裡，許多重要情資管道就此中斷，損失不可謂不大。陳明通身為最高情治首長，應深知此一職務的重要性，卻連自己的安全維護工作都未做好，甚至可以說是草率，讓外界輕鬆獲取情資，並在網路上披露、帶風向，這不是失職，什麼才是失職？

更嚴重的是，情治首長工作具高度機敏與危險性，若保密與維安做不到位，很容易身陷危險而不自知，這一次是行蹤洩漏，下一次就可能危及人身安全，甚至造成失事。兩岸關係緊張，情報作戰無時無刻在進行，若真的發生情治首長在海外遭到脅持或綁架，對國家整體安全來講，將是一場空前的浩劫。那麼，請問國安局、總統府國安會、三軍統帥，是否有相對應的應變準備呢？

情治人員行止應低調而秘密，陳明通卻三番兩次把自己送上媒體的風口浪尖，近期又多是負面消息，反對黨正等待立法院開議後展開攻勢，質詢火力想必十分猛烈。如今主帥親征又落得如此難堪下場，威望大打折扣，將如何應對國會質詢？國際與兩岸情勢空前緊張，尤其台海兵凶戰危，國安局長職掌何其重要，陷入政治風暴的他，如何去協調、統合國內各情報機關及系統，屆時令不出局本部，將是真正的「國安危機」。

有輿論認為這是中共對我的「認知作戰」，也有人說是泰方或我方情治系統內鬥所造成，這些外在因素都不能排除，但物必自腐而後蟲生，最該檢討的還是自己，洩密就是洩密。此種等級的洩密案，在軍中應該以「作戰失敗」論處，畢竟陳明通局長是文官、大學教授，應主動為本案失敗負起政治責任，為自己保住最後一點顏面。蔡總統身負國家安全的最後責任，面對失能的國安局、失職的陳明通，亦應有果斷處理的智慧。