立法院新會期23日開始，國民黨杯葛行政院長蘇貞昌的施政報告，主因是看在反對黨眼裡，蘇揆的施政報告根本是「生活在雲端」，既不檢討過往政策的錯誤，也與現實脫節，更是一次次空口說白話的典型。

疫情指揮中心指揮官王必勝宣布「兩階段開放國門」後，民眾最關心的是，疫情真的遠離了嗎？開放入境檢疫「0+7」新制，王必勝先說10月上旬機會不大，後改口13日實施，又說最怕新變種，政策翻來覆去，怎讓國人安心？難道政策轉向，病毒就自動迴避？

蘇揆的施政報告更可笑。沒錯，兩年多來疫情讓大家悶壞了，也希望早日出國旅遊；為了拚經濟，開放國門也有必要，但這應在疫情明顯降溫且防疫配套完善的前提下才施行。台灣本周確診病例高居全球第4，目前死亡率高於新加坡10倍、香港3倍，試問在如此高危險期，加上配套不完整，蘇揆施政報告給出解答了嗎？

蘇揆施政報告無厘頭已非首次，去年9月立院開議時，台灣才經歷一波疫情高峰期，蘇揆當時卻說，台灣是「幸福之地」；如今面對防疫政策荒腔走板，確診加黑數近千萬例，死亡人數逾萬，每日確診常逾4萬例，蘇揆不僅不道歉，還要迎來國門開放，這不是腦門洞開，活在雲端，又是什麼？

國人都希望疫情遠離，也希望開放國門，經濟能早日復甦。但如今為了選舉，為了造勢，脫離現實地宣布開放，對配套措施卻一問三不知。面對這樣的「雲端」政策，民眾怎能安心，又如何安排未來生活。

選舉將屆，執政黨一再犯錯，如今硬要開放國門，也只能祈求上天保佑台灣別出事了。