不久之前，陳時中的競選團隊做了一個廣告，讓陳時中的臉出現在公廁上頭，與韓片《熔爐》的恐怖場景有七、八分相似。這個影片引起多方抨擊，指摘陳時中團隊居然做出公廁性騷擾的鏡頭，低級又不好笑。弄出與《熔爐》的性侵校長相仿之場景，更是不知從何說起。然而，從出點子的到陳時中親自演出，拍攝過程中這麼多人參與，都沒人覺得這個廣告影片會被人罵嗎？陳時中也是長輩了，就算沒看過韓國電影，不會覺得自己從廁所上面「類偷窺」很斯文掃地嗎？

內政部那個自以為幽默兼跟網軍風的「笑死」貼文，也是同樣讓人莫名其妙。楊丞琳在對岸上個節目，隨口說說自己人生的主觀體驗「小時候很少吃海鮮」，突然成為網軍轉移焦點的箭靶。而身為第一大部的內政部，不管部長個人吃不吃海鮮，喜不喜歡楊丞琳，都不該拿政治敏感議題當題材，歪樓地攻擊恥笑一個國民。反詐騙歸反詐騙，幹嘛無端惹事？偏偏輿論一開始批評的時候，徐國勇部長還要硬拗說年輕人有創意云云。後來看看局勢不對，才偷偷把楊丞琳那句話刪掉，接著更整個偷偷下架。前倨後恭，首鼠兩端，笑死！

然而，為什麼堂堂前防疫中心指揮官陳時中，以及天下第一大部部長徐國勇，這樣身分地位的人會犯這些錯？競選團隊照理說人才濟濟，內政部的公務團隊更是一時俊彥，應該最懂得分寸。怎麼會在層層把關之下，容許這些無聊當有趣，政治取代政策宣導的東西貼出去？

因為在「小編文化」下，長輩已經不知道什麼是好，什麼是幽默，什麼是低級了。本來就看不懂、聽不懂Z世代的趣味，加上綠營多年來就是瞎捧「年輕人」，所以即使是防疫指揮官與大部長，面對廣告、宣傳、創意這些「小編當家」的事項，他們是很自卑的。

很多人還以為，老闆、長官、上級都是長輩，所以年輕新進人員在組織裡面當然還是聽話。長輩依然有「權威」，小孩子只有服從的份。其實不然。尤其在政治話語上，40歲以上的人常常已經聽不懂、看不懂各種酸文、迷因、哏圖。而信賴網軍和小編打天下的民進黨，更是重用這批沒做事經驗但有嘴炮戰力的青年，如蝗蟲一般在各處殺得寸草不生。當小編提了點子，長輩即使看不懂、聽不懂，甚至隱約覺得「不妥」、「怪怪的」，仍然不會說「別鬧了」。反而會想：「這幾年選戰就是靠這種怪招打的，我擋他們好像顯老。」這就是為何對抗新冠病毒兩年多的指揮官，會變成《熔爐》的色狼樣；徐國勇會以部長之尊去為一張小編貼文瞎扯辯護的原因。

這種「長輩長官太信任小編」的模式，會大大傷害政府的威信與中立。要知道，商業廣告可以純粹玩創意，惡搞一下也無傷大雅。特別年輕人通常不喜歡道貌岸然，希望所有的大人物都能走下神壇。可是政府不一樣。政府拿納稅人公帑做事，行使的是強大的公權力，所以必須望之儼然，在政治上表現中立，更不該恥笑自己的國民（內政部的「笑死」貼文，不只攻擊楊丞琳，其實也咒罵譏笑了很多詐騙受害者，非常不厚道）。

政府機關用社群媒體貼一些相對較為平易近人、簡單明瞭的貼文來宣導政策，這是一件好事。但政府畢竟該維持一定的形象，可以幽默但不該搞笑，創意必須確保不怪不惡。看看美國政府的作法，他們或許會用推特或臉書貼文宣導政策，或是將總統的話語用親民方式推廣，但除了川普這個完全不值得學習的人以外，各個政府官方帳號都還是維持「穩重」的特色。寧可無聊，也不能惡搞。至於最崇高又該確保中立的「司法」，那幾乎連社群媒體帳號都沒有。因為法院做了裁判，就請人民自己看判決書怎麼寫。「法官不語」，只透過正式的裁判與相關聲明表示意見。「俏皮」這個詞，從頭到尾就不該與「司法」有連結。就此而言，我們司法院「生動」、「有趣」的貼文，到底是強化司法的聲望還是更降低了司法該有的威望，恐怕也值得檢討。

長輩真的不懂新世代的笑點，但不用自卑。公務機關以及高層

政治人物請不要刻意討好，也不用裝懂或裝年輕。把該有的威望、分寸拿出來。決策者本來就是負責者、把關者，而不是盲從者。小編治國之亂，該怪的不是小編，而是放任小編肆虐而不管的大人！（作者為國立政治大學法律學系副教授）