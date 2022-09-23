美國參議院外委會通過《台灣政策法》，拜登總統18日又表示，如中國攻擊台灣，美國將出兵協防。國會與行政部門相互呼應，民進黨政府宛如注入一劑強心針；但《台灣政策法》充滿變數，這個會期恐難以單獨完成立法，而拜登四度發言防衛台灣，四度遭到白宮「收回」。這些高調挺台動作如同兩面刃，表面上提升美台關係，也同時挑動北京最敏感神經，不必然符合台灣安全利益，但民進黨政府無感，甘為美國抗中政策工具。

中國大陸外交部長王毅20日在紐約會見美國前國務卿季辛吉時，列舉了眾議院議長裴洛西訪問台灣、參院審議《台灣政策法》及有關協防台灣的言論，嚴重挑戰美中三公報，嚴重破壞美中關係的政治基礎。王毅的針對性發言充分顯示，美方一系列挺台抗中行動可能變質為「茶壺裡的風暴」，如不能及時釐清、降溫，將重演裴洛西訪台風暴。

拜登總統四度出兵協防台灣的發言都是面對媒體詢問時的被動回應，被解讀為美國的戰略模糊更趨清晰，但美國任何重大政策轉變不會草率透過媒體答詢宣示。白宮國家安全顧問蘇利文就指出，拜登「特別清楚且毫不含糊地強調並重申了一中政策」。

而拜登更親自於21日在聯合國大會的演說中罕見提及維持台海和平穩定，

重申「一個中國」政策，不尋求與中國對抗或冷戰，同時向兩岸及國際社會傳達正確的訊息。拜登的出兵協防台灣可能發自內心，但美國維持既定一中政策及戰略模糊則是事實，美國外交政策具有一致性與可預測性，而民進黨政府總是選擇性偏聽，拒絕面對現實。

中央情報局副局長柯恩評估，中共在2027年將具有武力攻擊台灣的能力；美國前國防部政策次長佛洛諾伊在《外交事務》季刊發表「防衛台灣時不我予」專文指出，2024到2027年是台灣的「脆弱時期」，美國必須協助台灣軍事現代化，提升自衛能力，美國本身也須強化威懾中共的能力。這些權威觀察代表了美國的承諾固然重要，但已非台海安全的唯一決定因素，關鍵在於美台是否能有效威懾及擊敗中共的軍事行動。

美國軍事專家普遍認為，台灣最迫切的安全問題是，長期忽視國防重要性，導致並未充分準備因應中共的軍事挑戰與威脅。即使現在增加國防預算，加強採購武器裝備與彈藥，卻遭遇長期積壓運交的瓶頸及烏克蘭戰爭的排擠效應。M109A6自走炮採購案叫停，魚叉反艦飛彈、刺針肩射飛彈、海馬斯火箭及相關機動發射器是否能如期運交至關重要，但2020年的軍售案推遲到2025年，最後一批要等到2028年才完成，超過了2027年的關鍵期限。

台灣民意基金會的最新民調也反映了同樣的事實，約5成2受訪民眾對民進黨政府保衛台灣的能力沒有信心，其中3成極端缺乏信心，缺乏實力基礎的國防才是台灣安全的最大隱憂。

《台灣政策法》在參院外委會審議時有5位跨黨派議員反對，他們認為法案走向戰略清晰，潛在改變了一中政策，可能帶來區域不穩定，並不利於台灣。而重量級參議員羅姆尼則坦承投票支持原因之一是這個法案難以成為法律，充分反映了華府政治的錯綜復雜，反中挺台固然是共識所在，也成為政客便宜行事的工具，而台灣真正需要的是實質支持與援助。

（作者為資深媒體人）