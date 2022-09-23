九合一大選終點線就在眼前，六都與縣市長候選人們，該如何贏得40歲以下的年輕選民青睞？更不用說，如果「18歲公民權」跨越965萬張同意票的公民複決高門檻，未來Z世代的選票流向，更將主導每一場選戰的最終結局。

不論是2018年韓國瑜在高雄市長選戰喊出「北漂」訴求，到2020年蔡英文總統收割「守護香港」的抗中大勢，他們真的都贏得了年輕世代的選票！至於台灣民調基金會的調查中，民眾黨最新支持度衝上20.9%，已躍居第二大黨，把國民黨的15.4%遠遠甩在後頭，逼近民進黨的22.4%，也同樣反映了青年勢力抬頭。

為了爭取年輕選票，74歲的台南市長候選人林義豐不只會辦電音趴，就連競選總部成立，也請到全台最美DJ與辣妹女團表演，從不找政治大咖站台。尋求連任的台南市長黃偉哲不甘示弱，最近也在臉書放上年輕帥照供網友圍觀，還自嘲現在已「面目全非」。

44歲的台北市長候選人蔣萬安，跟法國總統馬克宏年齡相仿，顏值都高，比起兩位對手陳時中與黃珊珊，在拉攏年輕選票上有先天優勢。不過，受限於國民黨在40歲以下的年輕人支持率只有個位數，蔣萬安也準備在選戰最後關頭拉尾盤，將在10月5日舉辦《賦能台北 創新未來》揭櫫首都潮流科技文化願景論壇，主打科技新創與潮流文創等年輕人關注的議題。

「選人不選黨」早已是台北市的選舉常態，超過5成的中間選民，政黨支持傾向都很模糊。如果我們比喻政黨是「品牌」，候選人是「產品」，台北市肯定是最強調「產品力」的選區，「品牌力」的影響程度持續下降，直接影響三腳督戰局。

大家都知道，國民黨是百年老店，品牌形象越來越固化與僵化，對於年輕選民來說，老品牌距離遠，甚至有著天生的反感，如果不「從心」擦亮招牌，就算推出再好的產品，也還是很容易被品牌拖累。反過來說，蔡英文6年多來的完全執政，可能會成為兩面刃，如果「討厭民進黨」聲浪再起，且在台北市與桃園市無法突圍，一手主導縣市首長提名的蔡英文，最後一年任期勢將跛腳。

走出台北天龍國，在新北與中南部，傳統藍綠地方結構仍強。沒有陸戰基層實力的候選人，也只能從空戰出發，懂得掌握流量密碼是第一步，更要能夠把網路平台聲量轉化成選票。年輕人確實都不喜歡說教，厚重的政策論述在政壇也越來越不需要，能夠拍照打卡的建築地景，相信是各縣市候選人的一致政見。

只不過，媒體與網路空戰比例越高，操作就要越辛辣，抹黑爆料當然不能少！候選人們最後贏得的，只是選民們的「感覺」，感覺好就投，感覺不好就不投。

選民們的投票意向，如果只憑感覺，卻不用腦深思，最後還是換來一次又一次的失望。只懂得選民感覺的政客們，用運氣上了台，卻因實力下了台，這也是台灣政治的日常。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）