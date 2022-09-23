千呼萬喚的國境解封政策，行政院終於有明確宣布，除了9月29日把每周入境調升至6萬人及「3+4」的自主管理規定有放寬外，重點是預計要在10月13日開放國境的相關措施。觀光局也同步宣布，國境解封的同時也是禁團令解除的時間，這代表政策確定後旅行業馬上可以進行組團出國及接待來台旅遊的業務，國人終於可以出國了。

這似乎是一件振奮人心的事，但是在經歷兩年半多的疫情管制，改變了國內外旅遊的環境及生態，一旦要開放國境會有很多需要嚴肅面對的問題，那我們是否都準備好了？政府說開放要給各單位及業者有準備的時間，是沒錯的，只是政策不要再跳票，這半年多來，旅遊業每當有官員放話後，都是馬上做準備，尤其在產品包裝作業及人力投入都立即投入，甚至有行程產品都已經上線了，只是不能販售而已，所以在產品的準備上不是問題，重要的是面對開放後的防疫配套問題。

因為「後疫情」期間出國勢必會有很多狀況，尤其各國疫情變化及規定都不同，要如何面對這些問題做適當的應變及處理，這是政府及業者不得輕忽的。終究國人在國際間的移動不比在國內方便，所以旅行社和民眾對以下重要事項都要有所了解及準備：

一、各國的入出境規定：前往的入境國家在疫苗接種數、PCR篩檢證明、隔離檢疫、防疫保險及入境簽證等規定的要求是如何？各國為了因應國際旅遊的需求一直在調整相關措施，如日本近日就會開放台灣免簽證。

二、機場登機通關作業狀況：初期各機場都會有作業人力不足，致使費時甚至影響轉機及滯留等情況。

三、航班變動：票價漲是難免的，且各家航空公司可能會有很多航運上的調整，導致班機取消或是更改，行前確認一定要做。

四、國外地面接待：各國或是地區可能會因應疫情而有入出的管控，會影響當地的安排接待。

五、旅遊保險：目前我們主管機關在入出境的規定上會有保險規定的要求，但是保險沒有一定要含法定傳染病疾病（新冠肺炎、猴痘等）的理賠項目。不過有些國家會規定，或是旅客及旅行社為避免風險希望能投保含此項目時，目前台灣只有一家美商安達保險可提供，或是入境國外再投保，為了方便解決這個問題，旅行業也在協調境外保單的合規投保作業中。

六、旅行業的接待安排：掌握行程目的國的規定，避免團體無法順利入境或是行程內容紊亂，而致使被旅客投訴等。

七、旅客確診的應變：這分兩種情形：首先是自由行旅客當發現確診時，應依當地政府規定處理，如在日本就必須馬上入住當地旅館隔離，待篩檢陰性後再出來，但這就要做行程或是班機的調整，尤其機票改訂的規定較多，這都是要注意的。其次是團體旅遊中有旅客確診時如何應變，這就考驗領隊、導遊的應變能力了。現在很多旅行社團體旅遊的操作模式，很多行程都是一個領隊兼導遊帶團，故當團體旅客有確診，且又是重症時，除了當下依規定的應變外，導遊之後是要照顧確診旅客，或是要帶領其他旅客繼續後面的行程，這就是兩難了。

八、海外緊急救援：當旅客在國外確診或是遇重大突發事故時，求助海外緊急救援中心或是救援協助單位都是必須的，當下要能支援人力及語言能力，甚至於運返的作業等事宜，所以要了解自己的保險協力或是旅行社的應變能力。

以上這些問題都有許多細節須嚴謹面對，既然政府已經訂出開放日期，就請及早準備好配套措施並公布讓旅遊業者及民眾有所準備，而不是放個話讓旅行社及國人興奮，但旅行社面對旅客頻頻詢問時，卻因觀光局的解禁令還沒發出公文，旅行社也不敢接受報名或是收訂金，反而衍生一些困擾。

台灣已比絕大多數的國家更晚開放國門了，政府務必做好相關配套措施，讓疫情管控和經濟發展能平衡，最後一哩路能穩健地走完。（作者為台灣國際觀光救援服務協會理事長）