中共二十大後，大陸疫情防控可望放鬆，兩岸民間交流活動將逐步升溫。但兩岸隔絕將近3年，台海政治情勢、兩岸民意氛圍都發生了明顯的變化，面對「回不到過去」的兩岸關係，兩岸官方做好重啟民間交流的準備了嗎？

其實，在疫情爆發之前，兩岸民間交流早已顯露出萎縮、脆弱的不妙傾向。例如，大陸2019年下半年單方面停止陸客自由行，當時解讀是為了避開台灣大選的權宜之計，不料緊接而來的新冠疫情，導致大陸團客、新生來台相繼中止。

官方齟齬 問題擱置未解

再如民進黨2018九合一選舉大敗後，重新將統獨意識形態作為選戰主軸，進而在兩岸交流中尋找和塑造內部敵人，2019年反紅媒、抓大陸台商賄選，已經給疫情前的兩岸交流撒下寒蟬效應的天羅地網，疫情只不過是加劇了這個趨勢。

疫情爆發後，兩岸官方齟齬不斷，罵戰愈演愈烈，事務性溝通極不順暢，嚴重侵蝕馬政府時期兩岸打下的交流基礎，也為如今恢復兩岸民間交流留下陰影。例如，雙方疫情通報管道雖維持運作，但多次出現隔空交鋒，致使技術性問題被政治化，圍繞武漢台商包機和大陸復星集團代理BNT疫苗的溝通更是一波三折、令人扼腕。再如，去年至今陸方因檢疫理由拒絕台灣鳳梨、蓮霧、石斑魚等多項農漁產品進口，裴洛西訪台後更一口氣擴大到更多種類，儘管國民黨努力溝通，但解鈴還須繫鈴人，兩岸官方既無意願又缺辦法，問題擱置至今未解。

此乃兩岸「回不到過去」的背景。面對千瘡百孔的兩岸關係，即便雙方有心維持民間交流，有意在疫情受控後逐步恢復民間交流，但如果真的到了重開大門的那一天，反而會有很多問題接踵而來。疫後重啟民間交流不應該、也不可能簡單回到2020年之前的兩岸關係，而要正視和處理過去2年多來積累的舊問題，還要因應現今台海情勢下兩岸交流可能衍生的新問題。

擱置爭議 才能行穩致遠

重啟兩岸民間交流後，最可能出現三個層次的實際問題：其一，疫後雙方民眾跨境旅行必然要適應彼此防疫標準的差異，以及面對各自防疫官方文書的驗證問題，重啟民間交流後會不會出現糾紛？是否需要防疫部門公權力的協調？其二，疫後勢必有不少台灣民眾急赴大陸處理耽誤2至3年的個人事務，如證照過期、銀行戶口恢復、借貸事務等，由於大陸地方基層治理層次不齊，若出現新問題、新矛盾，能否妥善處置、防止上升到政治層面？其三，恢復大陸來台觀光、商務考察和其他文教社會交流，能否保證不被反中政治氣氛干擾？中央和地方縣市政府是否有危機處理預案？

這些問題都指向了同一個目標，那就是兩岸亟需建立疫後重啟民間交流的風險管控機制。當然，若只是各自建立、各自準備，只能部分程度預判和處理風險，最重要的還是如何共同管控風險，而這恰恰是民進黨執政6年來兩岸最容易發生問題、出現誤判、引爆危機的軟肋。維持溝通是共管風險的最基本條件，回顧武漢包機、BNT疫苗來台之所以經歷一波三折後最終做成，有效溝通即便很有限，但還是發揮了重要作用。因此，兩岸雙方須在政治分歧之下，以即時通報、預防危機為目標，恢復既有的事務性溝通和協調。

最重要的是，兩岸官方需建立默契：蔡政府不會在疫後來台大陸團體人士和兩岸民間交流活動中刻意「找麻煩」、「抓把柄」，陸方也不應以「沒有九二共識」為理由，無限期中止涉及兩岸民生問題的事務性溝通互動。

重啟兩岸溝通是台灣主流民意，雙方若能在善意默契上走出「已讀不回」困境，將是共同擱置爭議、管控風險的第一步，疫後恢復兩岸民間交流才會行穩致遠。（系列完）