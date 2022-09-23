美國總統拜登21日在聯合國大會上重申維持美國的「一中政策」，也反對台海任一方片面改變現狀，聲言將「尋求維護台海的和平與穩定」。對此我外交部表示，拜登是首位在聯大提到台海局勢的美國總統，所以對他的發言深表高度歡迎，卻刻意不提拜登再度重申「一中政策」不變的宣示。

拜登稍早在美國媒體專訪時提到，若中國對台攻擊，「美國將出兵捍衛台灣」，這是他第四度公開表示將出兵援台，再度引發議論，我外交部則對拜登的安全承諾表示誠摯感謝。但隨後白宮國安顧問蘇利文及印太戰略協調官坎貝爾都重申美國對台政策不變。接著拜登親自在聯大演說中再度強調美國的「一中政策」未變，可見蔡政府之前以為美國的台海戰略日益清晰的判斷，可說是誤判了。

從外交部對這次拜登在聯大發言的回應來看，蔡政府顯然還是沉溺在美國將出兵援台的幻想裡，無視拜登演說中除了提到一中政策不變，也提到「美國不尋求與中國的衝突、發動新冷戰，或要求任何國家在美國或其他夥伴間做選擇」的大戰略框架。這種不務實而是以意識形態誤導國人的作法，絕非國家之福。

日前拜登政府官員在參議院外委會審查《台灣政策法》前夕，公開提及部分高度敏感條文對台海和平的傷害，就是為了降低美中衝突風險的預防措施。美國國務院在拜登聯大演講隔日發布新聞指出，國務卿布林肯將在23日會見到中國外交部長王毅。美方提前透露此消息的用意，不外乎是想藉由兩國外長會晤促進雙方互信諒解，甚至可能為11月的「拜習峰會」預作協商，代表美中都有意建構不讓雙邊關係惡化的「護欄」。

隨著美國國會期中選舉逼近，拜登日前在接受媒體訪問時強硬表態出兵護台可能有政治考量。別忘了，拜登曾投票支持《台灣關係法》，也曾反對小布希政府公開支持協防台灣的「承諾」，怎會不知台海議題的敏感性。相對於媒體專訪，他在聯大的正式演講中表態美國的一中政策未變，才是官方正式的政策宣示。

其實蔡政府對於美國總統首次在聯合國大會上提到台海局勢並沒有什麼好興奮的。因為換個角度看，這也表示台海已成為國際的焦點，如果現況不危險，拜登有需要在聯大提出來嗎？這反而是蔡政府要戒慎恐懼的事。

相對於許多美國學者指出，比起拜登口頭承諾護台，美軍是否具備嚇阻、甚至擊退共軍犯台的能力才是重點，蔡政府卻只重視美方口頭的支持。美方官員日前也曾向媒體透露，不會向台灣「提供更多有可能導致美中緊張關係升溫的新能力」。對此，蔡政府還高興得起來嗎？

（作者為國家政策研究基金會副研究員）