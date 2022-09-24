日本防衛省公布2023年度國防預算高達5.59兆日元，最引人注目的就是新型神盾驅逐艦。根據日媒報導，計畫打造的兩艘新軍艦全長210米以內，寬40米以內，標準排水量達20000噸上下，和日本海上自衛隊目前排水量最大的出雲級航母相當，被稱為「令和版的戰列艦大和號」。

據報導，這兩艘新型神盾驅逐艦分別將於2027年和2028年度服役，但是這方案一經公布就遭到了不少非議和質疑，認為此舉和日本近期在台灣附近的南西諸島加強部署飛彈與部隊等行為，都愈發暴露出自民黨走回軍國主義的野心。

9月初日本防衛大臣濱田靖一公開表示，有鑑於「台灣有事」的可能性極高，將在西南諸島地區增設彈藥庫和燃料貯藏槽等軍事設施。而日媒也指出，日本將在面向台灣的偏遠島嶼上增加飛彈部署，以防範台灣附近發生衝突的風險。

近年來日本在台灣問題上動作頻頻，而且有積極干涉的舉動。防衛省以台海局勢為理由，不斷地窮兵黷武，大有從「專守防衛」向「進攻作戰」轉變的態勢。

面台諸島部署破壞地區穩定

日本防衛省計劃在從九州延伸到台灣島附近的南西諸島（Nansei Islands）上加強部署飛彈和電子戰部隊。據悉，日本最西端的沖繩縣與那國島距離台灣僅110公里，處於兩岸緊張局勢的最前沿。

防衛省計劃，到2023年3月財政年度結束時將在石垣島新設立陸上自衛隊駐軍。2019年防衛省已經在奄美大島部署類似的部隊，並於2020年部署到宮古島。日本今年將向南西諸島的三個地點派遣電子戰部隊，負責干擾敵方的通信和雷達。2023財政年度，防衛省還將對與那國島派駐電子戰部隊。

而在上個月，日媒才報導日本正在考慮部署射程1000公里的巡航飛彈，以抗衡中國。

伴隨著日本建造可搭載具有攻擊敵方基地能力的遠程巡航飛彈之驅逐艦，以及在面向台灣的偏遠島嶼上增加飛彈與部隊部署的種種比預期更大的軍事投入，無疑將會提升日本干預台灣事務的底氣，更將對地區的和平穩定形勢造成嚴重威脅。這也意味著戰後日本和平憲法中長期堅守的「專守防衛」政策被進一步掏空，日本被視為已經成為地區和平穩定的破壞者。

藉涉台言論拉近日美同盟

日本政府強化在九州、南西諸島的防衛力量是早已計劃好的。這些動作是配合此前日本對於涉台事務一連串的干涉言論。

去年12月，日本前首相安倍晉三在一個對台公開演講中聲稱，任何對台灣的武力侵犯行為，無論在地理或空間，對日本安全都是重大危險，日本無法容許該事態發生。安倍晉三在此前就喊出「台灣有事就是日本有事」；他在12月的對台演講中更是將其升級到「台灣有事就是日本有事，等同於日美同盟有事」，引起國內外的軒然大波。

此外，日本政府今年7月發布2022年版《防衛白皮書》，更渲染中國對台「軍事威脅」，論及「台灣局勢對日本安全及國際穩定十分重要」，並增加一倍的篇幅討論台灣局勢，就台灣問題發表一系列偏頗的言論。

日本頻頻炒作台灣問題，還把美國拉進來，無疑是為向國內和國際社會展示，日本不僅在輿論上，而且在具體行動上也緊密配合美國。通過在涉台問題上表現得積極主動，將有助於拉近日美同盟的關係。

事實上，日本有權利和自由決定如何發展自身的防衛力量，與中國並無零和關係。但是日本政府甘願充當美國「以台制華」的馬前卒，不僅會嚴重破壞中日之間建立的政治互信，還會失去民心。

對二戰時的軍國主義充滿厭惡的日本民眾，十分抵制在本土建造陸基神盾系統，才使得日本不得不將陸基神盾再次回到海上。而在建造這兩艘耗資龐大的巨艦的同時，日本政府同時在面向台灣的防衛力量大幅部署，這不只是挑釁中國，也將使日本因疫情受到打擊的經濟負擔更大，引起更多民怨。對於國內支持率在改組後持續走低的自民黨政府而言，不得不深思。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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