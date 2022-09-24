日前台灣媒體引述日本防衛省訊息，中共海軍艦船自8月下旬「共軍圍台」軍演後，固定派遣艦船盤踞日本西南列嶼突出第一島鏈的水域，由一艘054A飛彈巡防艦或052D飛彈驅逐艦，長期滯留於東北部，以「站衛兵」形式換班，對我抵近壓迫，試圖製造台海新的常態。

大陸媒體於9月21日報導，「上午9時出發，淮南艦、日照艦、可可西里湖艦，海軍第42批護航編隊，從山東青島解纜啟航。」依照慣例，有可能循以往經由日本竊據我領土之釣魚台（日本稱「尖閣諸島」；中共稱釣魚島）附近海域，過宮古海峽進入西太平洋。屆時，又將掀起日本高度關注。

首先，長期關注中共軍事動態，應對周邊亞洲局勢發展，尤其是日本藉兩岸之間政治分歧之際，與台灣少數欲急於借殼上市，利用「中華民國」國號，以漸進式「中華民國台灣」之稱謂，拉攏美日軍事同盟支持「台灣獨立」。由於，現在執政者，欲取得日本政府支持，故寧可放棄與日本在釣魚台主權對抗上，換取日本支持正名台灣。

對此，中共為維護領土主權，也正值其整體全球經濟與軍事實力，可與日本較勁。2012年日本將我「釣魚台」國有化後，中共立即先後整頓國家海洋局、中國海警局、東部分局所屬艦船在上述海域部署，以實際兵力抵禦日本竊奪他人國土之國際違法事件。接續，中共劃設東海防空識別區，以實際海空軍空中兵力應對美日軍事同盟介入中日台島礁爭端。這也是近期日本前防衛大臣石破茂等訪問團抵台交流，其稱：「尖閣諸島是日本領土被侵犯不會與台灣共同應對」說法。面對，號稱日本友台訪問團，卻在我方主場，侵門踏戶，挑戰我領土主權的惡意行徑，我方卻故作冷靜。

其次，隨著日本海上保安廳加速對我釣魚台周邊海空域的兵力部署數量、艦艇噸位提高、日本自衛隊陸海空兵力持續加強，以及日本西南諸島部署與國防預算。中共基於維護領土主權完整，共軍東部戰區執行前述海軍艦船活動在「共軍圍台」軍演前，早在2012年起，隨著日本海上保安廳與海上自衛隊的軍事力量擴張，逐步將海軍海上兵力的部署，繞過台灣海峽中線，2016年起中共護衛艦兵力配置即往「釣魚島」海域周邊12海里領海部署，以抵禦日本艦船抵近其所謂「尖閣諸島」。也就是中共東部戰區海軍艦船，從傳統海域的固定巡弋，由東海往外推，至美國冷戰時所設立的第一島鏈海上戰略通道內、外。

直至「共軍圍台」軍演後，也就更順理成章，連台灣東部海域都實際的納入。所以，此刻日方刻意宣洩上述情況，感覺日方有意將問題的根源甩鍋給我方，製造兩岸敵意螺旋升高。

最後，9月21日中共北部戰區海軍向國際媒體公布，中共海軍執行亞丁灣第42批護航編隊。經查詢，該批編隊輪到中共海軍北部戰區組織，計有隸屬遼寧大連第10驅逐艦支隊所屬052D型驅逐艦淮南號/123、054A型護衛艦日照號/598、駐山東青島第1作戰支援支隊所屬903A型綜合補給艦可可西里湖/968，統經由山東青島宣示啟航。

依據航程與以往慣例、以及訓練遠海編隊遠航作戰能力，近日可能將航經宮古海峽，抑或走台灣海峽以西南下，提醒日方要嚴密注意，並備好中共「御用」照相官隨艦監控。此批海軍遠海任務編隊，預計花費10至15天間航程將抵近，接替6月初在亞丁灣執行反索馬利亞海盜的中共東部戰區海軍第41批護航編隊。到時，東部戰區海軍遠海編隊解除任務後，有可能返航途中技術性停靠友中國家進行油水等後勤物資補給，或直接經西太平洋過宮古海峽北上返回駐地浙江舟山。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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