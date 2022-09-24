高虹安被民進黨霸凌，卻得到藍營聲援，這是因為藍營群眾在高虹安身上，看到了過去馬英九、韓國瑜、羅智強的影子。「公義比選舉更重要」，堅持這一點，才能得到台灣人民的信任。

要說到被民進黨霸凌，馬英九、韓國瑜、羅智強應該是台灣的前三名。民進黨利用資源，籠絡媒體側翼，把所有意見不同的人打成「中共同路人」，把追求和平扭曲成投降，這是藍營群眾感同身受的。

因此，看到高虹安被民進黨如法炮製，藍營把過去的情緒，轉移到高虹安身上，這是很自然的。特別是對年輕族群來說，「公義」比黨派更重要，不能因為被政府欺負的是競爭對手，就不去講公道話。

遺憾的是，國民黨有為高虹安說話，民眾黨卻沒有聲援蔣萬安。就算只講選舉，現在是認同周玉蔻的投陳時中，不認同的投蔣萬安，黃珊珊已經被邊緣化。

但黃珊珊若能跳出來譴責周玉蔻，說雖然蔣萬安是競選對手，也為他的家人不捨，對選風敗壞看不下去，媒體同樣會高度關注；蔣萬安有被霸凌的同情牌，黃珊珊也有說公道話的正義牌。

國民黨與民眾黨有共通的價值，又有良性的競爭，這才是台灣人民之福。

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