在台灣於經濟部轄下的法人單位，肩負著促動經濟活絡的重大責任，在有限的政府資源之下，竭盡所能的提升台灣產業全球競爭力。在產業創新的面向中，從學界、業界不斷的尋找，新的產業技術可能性，透過單位內部人才的培育投資，逐漸累積人的技術能量。產業技術的提升速度越快，產品的全球競爭力越強，透過知識與經驗的迅速累積，建構出專屬於台灣可以領先全球的技術藍圖；因此在目前全球以紅色供應鏈為生產製造主流的困境中，台灣的產業依然擁有不可取代的堅實地位。

綜觀過去法人單位在政府管理下的成功方程式，都是透過適當的人才培育，從國外引進新技術，進行分工整合來建構台灣可用的產業鏈，例如：1976年工研院選派史欽泰、楊丁元、章青駒等19人團隊赴美國RCA培訓，藉此引進積體電路技術，後來這些人都成為台灣半導體產業的關鍵人物，也成就了台積電、聯電這種優質廠商，還有帶動日月光、聯發科、群聯、穩懋、旺宏、華亞科、南亞科等，形成護國神山產業生態系。目前台灣擁有的關鍵半導體產業，已於全球建立完整的基礎優勢，從智慧物聯網的趨勢看來，人工智慧、大數據以及物聯網，都是未來軟硬整合的重要技術主軸。

近日看到某個週刊的報導，報導產業科技人才高虹安從法人單位到民間企業的期程表，內心感慨萬分，曾幾何時過去台灣產業創新的成功方程式，因為選舉的擾動一池春水，變成「根本是把資策會當作工具人，做為自己職涯的跳板，令人看不下去」。對於一般大眾用這個方式來誤導，也許是一種嘗試改變選情的方法；但是，看在長期推動台灣產業的專家眼中，內心不禁感到非常的悲哀與憤怒，努力產業創新的良善用心，竟然可以被抹黑扭曲到這種程度。

因為台積電從工研院新創事業(Spin off)的成功典範，近十幾年經濟部對於法人單位的重點績效指標，讓新創事業已成為績效指標中的重中之重。但是新創事業是不可能一蹴可及，前置流程佈局是一個都不能少；此外，根據全球新創事業的統計數據顯示，經過5年後新創事業的存活率僅有1%。因此可以了解新創事業成功的困難度有多高，而且還要領導團隊成員走出現有公司的舒適圈，走向前途不明的產業未來，可說是現代版的出埃及記，十分考驗人性的複雜與歷練。

但是，今日有人遵循前人的足跡，從學習引進技術到以新創事業的方式，替台灣產業的未來走出前瞻之路；途中雖然篳路藍縷卻也過關斬將，因此得到多個國內外獎項的肯定，最終獲得本國全球龍頭製造商的青睞，成為被收購的新創事業，並促成大數據技術內化，提升台灣全球產業競爭力。這是一個與台積電歷程類似的故事，任何人都可以做新創事業，但是會被鴻海收購以及技術貫徹落實，就是一個幾乎不可能完成的任務。國家產業競爭力的提升，不應該因為選舉的因素，而對類似歷程有不同的解讀，這樣的操作手法只會損耗國家實質競爭力，這樣搞下去以後誰還敢為國家的產業創新來付出，在台灣是不會有人對張忠謀說：「根本是把工研院當作工具人，做為自己職涯的跳板，令人看不下去」。

在中華民國的歷史過程中，很多人內心都很欣賞過去孫運璿院長的風骨，為了國家產業經濟大局而用心佈局，成就了許多可長可久的重大政策，會有這樣的政治眼光，背後都是有扎實的專業背景支撐。因此選擇了成就國家，而非成就小我、走向內耗；為國家產業創新奮鬥努力的每一分子，都沒有必要遭受這樣無端的惡意扭曲。

（作者為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

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