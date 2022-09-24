民進黨全黨動員暴打高虹安！該黨立院黨團前兩天行文資策會，索取高虹安任職期間資料，包含高虹安任職資策會起訖時間、曾經參與的所有計畫、歷任單位、接受補助款之工作項目與金額、向資策會申請出國的次數與國家、出國目的與期間，向資策會申請在職進修之紀錄等。並要求3天內函復。

這事兒，民進黨幹得好！民主政治本就是透明政治。保障個資很重要，但作為一個公眾人物（包括名嘴），特別是政治人物，他們的昨日和今日關係到國計民生、關係到人民福祉，我們舉雙手贊成他們的個資應該「全都露」！讓他們的言行舉止、學歷經歷、緋聞醜聞、論文成績、指導教授、出國次數、出國目的地和目的、關說紀錄、收賄紀錄，甚至酒店開房地點與次數等資料，通通攤在太陽底下供選民檢視，一個都不能少！

深一層看，民進黨此舉旨在提醒教育部、中央圖書館、外交部、出入境管理局、中央選舉委員會等單位:如果，有其他政黨的立院黨團索取蔡「博士」申請出國次數國家、出國停留時間、應邀回國出任大學教職的經過、學位證書複印件、博士論文原件、申請升等論文原件、中央公職人員選舉候選人學經歷檢覈檢附之資料等，也必須要在3天內函覆。

標榜公平、公正、公開的民主政治必須將公眾人物的過往攤在陽光下！全都露，一個都不能少！您說，是嗎？

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