作為中共二十大前夕的暖場節目之一，中共中央台辦官員在中宣部組織的新聞發布會上介紹了十年來對台工作的諸多成就，並回答記者提問。陸委會制約反應般抨擊對岸「一廂情願，罔顧事實」，許多讀者或許也會覺得發布會充斥官話甚至陳詞濫調。

然而，如果把發布會看完，就會發現中台辦對「以武促統」、統一時間表、台灣「綠化」趨勢明顯等輿論密切關注的問題都做出了明確回應。大陸堅持和統優先、不設置具體的時間表、對統一「既有戰略定力和歷史耐心，也充滿自信」，這些宣示都為兩岸關係注入了正能量與穩定性。

關於「武統」的話題最刺激眼球，不僅兩岸之間劍拔弩張，大陸內部也是爭執不斷。就大陸對台大政方針而言，一則和統、武統不可等量齊觀，前者是第一選擇，後者乃最後方案；二則兩者也不能截然分開，大陸的終極目標是實現國家完全統一，和統武統都是手段。大陸雖不諱言備戰，但所謂「以武促統」說到底還是要為和平統一提供保障，而不是單純的窮兵黷武。

外界對統一時間表給出了五花八門的答案，一些人分析將在習近平第3任期內完成統一，以使領導人名垂青史。但大陸官方並沒有設置一個具體的時間表，權威表述是「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨民族復興而解決。在中華民族走向偉大復興的歷史進程中，我們一定能夠實現祖國完全統一。」潛台詞是即使心態上希望統一越早越好，戰略上也要統籌謀畫國家統一與民族復興。進言之，要用民族復興的強大勢能帶動解決台灣問題，而不能因為急於統一，蠻幹硬上打亂民族復興的歷史進程。

由此便能理解為何台海風高浪急甚至兵凶戰危，北京仍能穩坐釣魚台。大陸堅稱牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，並不是吹牛皮。北京一再警告如果台獨分裂勢力或外部勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。但是，「紅線」在哪裡？大陸來定義。「斷然措施」是什麼？也是大陸來決定。大陸沒有設置具體的時間表，一來當然是避免作繭自縛，二來也是不排除突發狀況或偶然因素。畢竟，習近平既說過「功成不必在我」，也講過「台灣問題不能一代代拖下去」。總之，兩岸什麼時候統一，如何統一，北京發揮決定性的作用，也有自由裁量的空間。

由是觀之，美國在台海看似咄咄逼人，實際上是用戰術上的狂飆突進彌補戰略上的落於下風。美國想「以力勝勢」，大陸就避其鋒芒，穩紮穩打。北京相信，張牙舞爪的美國已是強弩之末。

大陸對統一有定力、耐心與自信，對兩岸關係是一件好事。這意味著大陸不會孤注一擲，破罐破摔，而是會繼續致力於「心靈契合」、「融合發展」、「民主協商」等新時代中共治台方略的實施，後疫情時代兩岸重啟交流，管控分歧就有希望。反觀民進黨政府，對內獨斷專行，對陸躺平擺爛，對美言聽計從，在兩岸及中美博弈中越來越邊緣化。