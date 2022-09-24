美國​辛辛那提大學學倫會聲明後，其實高虹安的學歷問題已經釋疑，但民進黨對於高虹安的追殺不止於此，從失言、態度、補習甚至資策會等等，凡是有可以攻擊的點，無不見縫插針。民進黨對高虹安的追殺，和中古世紀獵殺女巫沒有什麼差異。

​中古世紀的獵巫行為，來自於對於天然災害、瘟疫等超越一般民眾認知的災害，教會或是當權者為了歸咎責任，將原因推給巫師，尤其在《女巫之槌》（Malleus Maleficarum）一書出版之後，更是將仇恨值都貫注在女性巫師身上，造成了許多女性在中世紀歐洲受到嚴重的迫害。

​今天執政黨將台灣在國際間的困境、兩岸緊張的國安問題，以及年輕人低薪、居住不正義、少子化等國家發展問題都丟給「阿共仔」，而政治不正確者，一律貼上「中共同路人」的標籤，不惜利用國家機器全力去追殺。

​正所謂棒打出頭鳥，原本五星市長夾帶著新竹市政績的優勢空降桃園市，民進黨眼看這兩個百里侯選情穩了，卻半路殺出了林智堅的論文門事件。桃園、新竹眼看翻轉要兩頭空了，他們只好將矛頭指向聲勢最好的高虹安。

​所以民進黨的攻擊邏輯是：如果今年九合一大選輸了，就是中共同路人的勝利，中共同路人目前聲勢最好的是高虹安，所以將傾全力追殺高虹安，若高選上，台灣將會亡國。

​現代台灣的獵巫，就是執政黨剷除政敵的手段，將國家所有的困境都推給政敵，基本上和中世紀的教會手段並無差別。唯獨」因台灣是民主國家，燒死女巫使用的不是木樁與篝火，而是媒體與輿論。

​所以為何理性、務實、科學對現代政治如此重要？因為理性，我們會知道事出必有因，不會將責任歸咎於意識形態；因為務實，我們會面對問題、提出方案並努力去解決；因為科學，我們會利用科學的方法將問題量化，並利用正確的方式去改善民眾的生活。

​而流於意識形態的獵巫行為，不該是現代化民主國家該出現的，若執政黨再不停止這樣的行動，將會受到人民的唾棄。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※