誰也想不到重重打臉高端疫苗的，竟然會是日本。日本明知台灣自力研發高端疫苗，蔡英文總統與防疫指揮官陳時中更是掛保證有效果；雖然國人用行動表示不捧場，讓高端成為所有開放免費施打的疫苗中施打率最差的，但日本此舉等同否定高端的存在價值，教蔡英文與陳時中情何以堪？

回想高端疫苗硬是在執政黨甘為千夫所指下橫空出世，總統、陳時中等一干高官更是生命掛保證帶頭施打，結果施打數量居然遠遠落後AZ、莫德納、BNT等進口疫苗，淪為小四窘境，難保最終不會淪為全球施打數量最少的新冠疫苗。但又如何?政府有權能硬幹，民意無力可回天。

無關於效果好壞，但高端早在研發階段就被擔心不會被國際承認，後來陳時中宣布具有高度安全疑慮的疫苗混打政策，讓已打高端的民眾可接續混打其他外國疫苗，以符合其他國家的入境規定，等於變相承認高端跟台獨一樣，走不出國外，只能在國內當安慰劑打。

民眾因無旅遊需求而未顯此事的嚴重，但醜媳婦仍得見公婆，一旦國外陸續開放自由行後，民眾最終會體認到打高端帶來的不便性，尤其日本是台灣人最愛自由行的國家，當意識到挺高端的結果竟是不能直接出國，也不清楚政府到底要算是「重打」還是「補打」的政策，只好多花3500元PCR證明費用才能出國。只能說，該政策導致部分國人得多承擔加打兩支進口疫苗的死亡風險與時間成本，這對支持國產高端疫苗且信賴政府會讓其取得國際承認的施打者而言，情何以堪？

如今已參選台北市長的陳時中，極可能是為了挽救危急的選情，不僅在毫無證據的情況下，推論中國製造新冠病毒可能性最高，還好意思在日本不認高端疫苗之際，再扯中、俄疫苗也不行。

誠然中國國產疫苗不在日本開放範圍之列，但別忘了，綠營上下成天指稱中國國產疫苗防護力差，何來顏面推動疫苗外交；結果現在高端疫苗與自己成天批評的中國疫苗竟同列在日本不承認的範圍，簡直諷刺之極。

接下來，萬一日本優先承認中國疫苗在高端疫苗之前，令人好奇蔡政府又會如何自圓其說？

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