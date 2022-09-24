最近發生了兩起涉及國家安全的洩密事件，顯示蔡總統的治理出現重大瑕疵。第一是國安局長陳明通赴泰國執行公務，行程及相關資料遭網路曝光。第二是中共媒體《中華時報》報導國防部政戰局長簡士偉中將8月率團6人赴檀香山與美軍交流，疑似掌握行程、開會物件、座車配置等，引發關注。在某種程度上，政戰局也算是廣義的國家安全機構，不可等閒視之。

一般人對於國安單位非常陌生，主要是因為其所處理的對象（情報）屬於政治與社會結構的頂端，只有掌握最高權力者才能夠即時「享受」情報。除了情報搜集，還要防禦對手，也就是反情報。陳明通以及簡士偉事件不但透露國安單位的螺絲散滿地、蔡總統治理能力低下，同時更顯示國安單位對於反情報工作的遲緩與無能。

國安工作必然包括了情報與反情報工作，也是不公開的祕密行動；使得情報與反情報工作充滿了神祕色彩，甚至有一點惡名昭彰。若我國安單位惡名昭彰也就罷了，最糟糕的是國安單位失能，長期不進入大陸與香港工作的結果，國安單位喪失了基本技能：反情報。

眾所周知，泰國和香港是全世界有名的情報交換中心，也是兩岸「交流」的地方；丟掉香港之後，泰國成為我海外情報單位主戰場。因此，國安局長出訪泰國必然涉及機密工作，兩起洩密事件的真相除了內鬥或失能之外，還有其他可能性嗎？

洩密就是機密事件的洩漏，到底是什麼機密事件，是圈外人所不能了解、或只能揭露片面真相的事件。從功能的角度來看，機密具有排他、不對等的特性，總之，機密本身即代表最高權力。

當國安單位失去了固有的反情報技能，但卻接受最高領導人的委託赴泰國「工作」，發生洩密事件有違常理。對於國安單位稍有認識的人都知道，這些「圈內人」自成一個擁有共同價值觀、共同語言、共同符號與信念的生命共同體，性格極為保守，洩密絕對是工作的大忌，而且很容易就會被查獲。

我們必須先確立一點：基於機密之於最高領導人的專屬性，陳明通率團大陣仗赴泰國必然是受到蔡總統的委託，絕不是個人行程。問題是，蔡總統下達了什麼指令？當然這是機密。正因為如此，可以把機密視為一個違反現有秩序、甚至於違反人性的事情，嘗試去解密變成一種侵犯，也就是侵犯當權者的「權力」。

別忘了2020年10月15日《人民日報》所刊發的《告台灣情治部門書：站在歷史正確的一邊》。文章針對我情治單位，「不要被台獨的末路戰車所綁架」。從前陣子所發生的「台諜案」以及陳明通和簡士偉洩密案可以看出，至少從2020年10月15日開始，中共公開宣稱將重點性打擊我情治單位。中共情治單位是全世界出了惡名的，難道我情治單位看不懂這麼明顯的警告？還是因為失能而喪失了基本技能？

與泰國情治單位合作絕對是個假議題，至於蔡總統向陳明通下達了什麼「交流」指令，可能永遠不會公開。不過國安單位如此「全都露」，卻也是情治史上所罕見。

（作者為台灣國際戰略學會研究員）