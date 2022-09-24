我們的防疫決策常常和疫情不在一個節奏上，該跟緊時落在世界後面，原本堅持緩步前行，現在卻突然飛跑起來。政府決定放寬入境管制，和一向的防疫基調及當前疫情節奏並不合拍。說穿了，這不是從防疫專業的角度作決策，而是民進黨政府在接連出包後，為了挽救選情而出招討好民眾。

行政院決定二階段開放邊境的決策，來得非常突然。之前媒體不斷詢問開放邊境的時間，防疫指揮官王必勝都說現在是新一波BA.5疫情的上升期，解封不會那麼快。未料前幾天他還在記者會上說「10月上旬機會小」，接著便在行政院院會拍版前，先接受名嘴專訪揭露了「0+7」及口罩解禁政策。這已經不是第一次重大防疫政策先放給親綠名嘴和媒體了，但在政院正式作出決議之前，王必勝就先放送給名嘴，這種決策態度實在太荒謬了，難怪台北市長柯文哲嘲諷說防疫指揮官給名嘴來做好了。

更奇怪的是，放寬邊境管制固然是很多民眾的心願，但和當前台灣的疫情搭不起來。Omicron的BA.4和BA.5變異株逐漸成為主流株後，確診人數從8月底開始走高，這一個月來都在3、4萬間來回。由於台灣民眾個人防疫措施做得好，沒有出現大爆發，新的這波疫情曲線很平緩，平平的上去，過了高峰之後，預估下降的曲線也會平緩地拉長，而現在處於高原緩降的地帶，意味著我們還有一大段疫情集中期要度過。

接連出包後 為討好民眾

相對地，不要說還沒買BA.5次世代雙價疫苗，就連BA.1次世代雙價疫苗，我們也才剛到手160萬劑，接種後至少要2周才能讓人取得保護力。高危險族群尚未受到完整防護，政府就先急著開放國門，所有管制配套措施都沒規畫好，自主防疫全憑各人良心，無人管理查核，簡直形同自由放生狀態。我們2年多來嚴封邊境，何以突然大開善門，而且還挑在疫情方興未艾、次世代疫苗未完整接種的此時？實在令人納悶。

回想一下，去年5月Delta病毒株在國外造成嚴重災情，衛福部長陳時中卻逕自決定「3+11」，導致國內疫情大爆發，死了800多人。今年5、6月歐美Omicron BA.1疫情狂飆，台灣按理應該嚴加圍堵，政府卻在確診數開始往上走時，突然改採與病毒共存的「新台灣模式」，將入境管制放寬為「3+4」，不顧市面上快篩缺貨，政府也沒買兒童疫苗。說穿了，就是在民進黨政府的天平上，政治遠遠優先於防疫，為了讓衛福部長陳時中能華麗轉身投入台北市長選戰，便放寬管制大肆營造疫情趨緩的假象。但其實6月時疫情還很嚴重，每日新增確診飆到了8、9萬，最高1天死亡超過200人，總計至今已超過600萬人確診，上萬人死亡。現在民進黨政府面對BA.5疫情，同樣也是在政治考量下作出與疫情脫節的決策。

為什麼呢？因為最近民進黨實在出太多包了。從林智堅論文事件、《數位中介法》引發嘩然、疫苗採購列為絕對機密、陳時中偷窺影片、和慈濟與證嚴上人槓上，到TVBS要發落邊疆讓位給鏡電視，民眾對民進黨的觀感大壞，蔡英文總統的民調滿意度更暴跌9.2%。如今民進黨的縣市長選情明顯受到衝擊，北台灣可能一路輸，陳時中以為防疫光環會讓他如虎添翼，結果所有決策失當及人命的折損，都成了他躲避不掉的包袱。民進黨政府自誇是防疫模範生，現在一層一層的包裝被撕下，大家都看出原來大部分是在吹牛。

防疫未到位 卻過早開放

因此，為了救選情，民進黨政府就用放寬邊境管制來討好選民。近3年的邊境管制，很多民眾都憋壞了，盼望能早日解封出國，回國也不用隔離，旅遊餐飲業者更希望看到觀光客回流。放寬管制能讓大多數人開心，轉化成對民進黨政府的肯定，淡忘了防疫過程中的所有疏失。但是，這固然是台灣必須要走的方向，卻不該過早上路，至少要在疫情度過高原期、次世代疫苗有一定覆蓋率之後實施，對民眾的生命與健康才是比較負責任的作法。但在民進黨政府心中，選情的考量永遠高於疫情，繼續執政比老百姓生命更重要。