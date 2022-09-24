日本向來是台灣旅客最愛的國外旅遊目的地。根據「日本觀光局」統計，2019年台灣訪日旅客達489萬人次，但2020年迄目前為止，日本政府因新冠疫情而祭出嚴格入境管制，旅客大幅度減少。國人好不容易等到日本宣布10月11日起開放自由行旅客入境，加上日幣近期大幅貶值，正是撿便宜的時機，但卻有必須接種3劑新冠疫苗始能入境的規定。

上述好消息傳來，讓已經摩拳擦掌的台灣哈日族，迫不及待地準備出發，有些人甚至早已換好了日幣。然而入境日本得必須打過日本認可的廠牌，包括AZ、莫德納、輝瑞／BNT、Novavax、嬌生、印度滅活等疫苗；讓國人生氣的是其中並未包含國產高端疫苗，另外還有中國大陸生產的國藥及科興疫苗。將高端和大陸疫苗歸為一類，讓人頗有民進黨側翼常用的「中共同路人」之感，真是反諷。

不過打高端者還有補救辦法，那就是必須提供入境前72小時內PCR陰性證明。換言之，當初響應小英總統的「高端勇士」，就得自費3500到4500元的陰性檢測才行。據統計目前共有98.5萬人接種2劑高端疫苗，這些被「衰」到的國人，如果硬是要去日本觀光，做PCR的費用等於是少玩一天，兌換日幣賺取的匯差也飛了。

防疫指揮官王必勝對此情的回應，倒頗有陳時中的架式，他以「日本邊境管理措施近期變化很快，開放速度腳步很快，我們也在觀察是否進一步取消疫苗相關限制」說法搪塞國人。還記得去年沒有施打美國認證疫苗即無法入境，陳時中竟然神回「世界不是只有美國」；其後，一名外交替代役男因接種高端而被遣返。王必勝前述解說，如果能加上「世界不是只有日本」，就更像是防疫指揮官了。

現在高端疫苗已經獲得日本政府打臉「認證」，所幸國內接種2劑高端的只有98.5萬人，占已打過第2劑總數1880萬人的比例甚低，然而相信這些人很多是看到小英總統帶頭示範而獻出手臂。這些打高端而吃虧的國人，除了懊悔當初「失算」之外，應該持高端注射及旅遊日本證明，向衛福部索取接受PCR檢測經費的補貼。另外，如同外交部長吳釗燮將日人視為大哥哥的民進黨官員，也應該向日本政府提出抗議。

最無恥的還是陳時中，他硬拗說，如果要用結果論，很多政策用事後來檢討都會是有問題的；他還力辯說，日本對於疫苗承認一向都只有6種疫苗，也沒有包括俄羅斯和中國的疫苗，外交部也會極力爭取。陳時中真該摸摸良心，當初是怎樣哄騙大家打沒有經過認證的高端疫苗，如今遭日本打臉，卻還有口狡辯。黃珊珊希望他至少應該向人民道歉，但道歉能彌補人民生命財產的損失嗎？

（作者為大學英文講師）