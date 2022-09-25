如四川人晏陽初（1890.10.26.-1990.1.17.）及安徽人陶行知（1891.10,18.-1946.7.25.），都是現代中國平民教育及農民識字的先驅。這二位先賢，都曾留學美國。晏陽初較胡適（1891.12.19-1962.2.24）長一歲，陶行知和胡適同庚，而且都同時師從過美國哥倫比亞大學實驗派哲學大師杜威。這兩位杜威的門徒，把實驗派哲學觀點引進中國，主張「教育即生活，學校即社會」，許多年輕人都受到影響，包含毛澤東（1893.12.16.-1976.9.9）在內。共產黨在工作中的調查研究作風，就從這裡衍生而來。這兩位先賢，都不是共產黨，應都歸屬於胡適所主張的一步一步改革累進派，表面上像是緩不濟急，事實上才有真進步，而無揠苗助長之弊。

晏陽初在民9年（1920）回到中國，先在上海基督教青年會主持平民教育，編製刊行了《平民千字文》等教材。民11年（1922），發起全國識字運動，號召「除文盲、做新民」。仝年3月，他轉到湖南長沙組織平民教育討論會，推行《全城平民教育運動計畫》，他將長沙分為52個單位，發動400名小學教師以遊行、散發傳單等方式宣傳平民教育。於是他籌建了200所平民學校，對全國識字運動，發生了重大的影響，青年時的毛澤東，就曾經做過義務教員，參與平民教育運動。

在長沙有成功的經驗後，晏陽初在民12年到北京，在張伯荃、蔣夢麟、陶行知等以及北洋政府的支持下，於3月26日組織成立中華平民教育促進會，先後在華北、華中、華東、華西、華南等地開展義務掃盲活動。農民是中國人民的主體，故平民教育運動的開展，逐漸把重點放在農民的教育上，經歷了兩年的實地調查，平民教育會選擇河北定縣作為實驗試點。民15年（1926），晏陽初和一批與志同道合的知識分子，來到定縣翟城村，推行他們的鄉村教育計畫。南京國民政府統一中國後第一年的民18年（1929），平民教育會總會遷往定縣，全力以赴地在這裡開展鄉村教育的實踐。

晏陽初認為中國農民問題的核心是「愚貧弱私」四大病，提出以「學校式、社會式、家庭式」三大方式結合併舉，「以文藝教育攻愚，以生計教育治窮，以衛生教育扶弱，以公民教育克私」四大教育連環並進的農村改造方案。這些方案沒有鬥爭這一項，都從農民的切身需求出發，從微弱小處著手，不認為一夜能變天：譬如改善飲水防止傳染疾病上，指導農民修建井蓋與圍圈，適時進行消毒。在防傳染病上，訓練學生引導農民進行免疫接種。在醫護系統的建立上，普及醫學常識及訓練舊式產婆使成助產士，建立各區保健所，從平民學校畢業生中擇優予短期培訓，使成初級護理人員及初級合格醫生。在農業技術的改進上，引入優良棉花和蛋雞品種。在加強或取代傳統宗族的嘗會方面，組織成立平民學校同學會，建立村民自治組織；改組縣鄉議會，改造縣鄉政府等，使中國的基層，向現代社會邁進。

晏陽初等在定縣的實踐，得到了國民政府民政部的肯定，民19年（1930）代初，決定將定縣經驗向全國推廣，在中國各省畫出一個縣進行鄉村教育試點，先後成立了定縣實驗縣、衡山實驗縣、新都實驗縣和華西試驗區等。但到民25年（1936），日寇對華北的侵略步伐日日逼近，晏陽初的平民教育總會，在戰爭威脅下被迫離開定縣，向南方撤退。民26年（1937），晏陽初接到湖南省政府主席何鍵的邀請，請他協助動員3千萬民眾參與抗日，他登高一呼，招募了近5千名知識份子和科技人員參加政府工作，因而淘換了將近2/3的縣級官員，這或許是中國歷史上最大規模的一次基層政治改造試驗。

其時先父浩懷公正在湖南和何鍵配合加強抗戰工作，晏陽初表達了他對抗日作戰前途的看法：「無論以量言或以質言，農民在全面抗戰的地位上，實居一絕對的重心。不把農民組織起來，整個後方一崩潰，中國民族便淪亡而不可復興。」壯哉斯言；毛澤東先生完全掌握住了這句話，聯合國民黨把日本擺平了，接著又擺平國民政府，國府百萬大軍，乃倉忙長征到了台灣。

民34年（1945）抗日戰爭結束後，晏陽初曾希望國府投入更多資源於鄉村教育，但共軍的快速擴展，國共內戰又起。晏陽初以在國際上的知名度，得到美國杜魯門總統和美國國會議員的支持，通過了一條名為「晏陽初條款」的法案，規定將「4億2千萬對華經援總額中，須撥付（5～10）%用於中國農村的建設與復興，這就是中國農村復興聯合委員會（Sino-American Joint Commission on Rural Reconstruction）的沿起，簡稱農復會（JCRR）。

該會在民37年（1948）10月1日成立，由中華民國派員3人及美國派2人組成委員會，第一任主任委員為蔣夢麟（前北大校長），第二任主委沈宗翰（沈君山之父），第三任為李崇道（諾貝爾獎得主李政道之兄） ；該會於民38年（1949）8月遷台灣，對台灣的農業建設包含土地改革等，頗具貢獻。李登輝即曾在該會任技正職；該會在民68年（1979）3月結束，改組為行政院農業發展委員會。

民38年（1949），中國共產黨在內戰中獲勝後，將平民教育會解散，亦因有美國會的「晏陽初條款」，有些中共媒體將晏陽初載帽為「美帝國主義的走狗」，平民教育會為「反動組織」。晏陽初輾轉到了台灣，農復會的主委正由他的老大哥蔣夢麟幹著，只能落荒到美國去了。他擔任了聯合國教科文組織的顧問，在南美洲、非洲和東南亞等國推展他平民教育尤其是農村改革的運動。真乃楚材晉用了，獲得廣泛的國際尊敬和榮譽。

在相當長的一段時間內，海峽兩岸都沒人談晏陽初的其人其事，實際上農復會在台灣的工作，大量借鑑了晏陽初的定縣經驗，農村的進步成為台灣經濟起飛的重要基礎。還有有趣的一點是，蔣介石在民57年（1968），要把在台澎金馬地區的六年國民教育延長至9年，因為費用龐大，師資不足，教育部及主計部門都不敢贊成，但蔣氏拍板指定依規定日期實施。沒錢嗎？加稅；師資不足？就把中小學老師薪資水平提升到大學副教授等級。

加稅是以徵收地方教育捐、增收田賦、加徵營業稅、提高營業稅、房屋稅、加收筵席稅及娛樂稅等方式辦理；師資的來源羅致，凡大學或獨立學院教育系畢業者；或大學或獨立學院各學系畢業，而修有教育科目16學分以上，經教育部認可者；或大學或獨立學院研究所畢業，獲有碩士以上學位，志願擔任國民中學教師者，得免參加職前訓練，可由學校逕行任用。

於是九年國民教育，順利舉辦；民103年（2014）十二年國民義務教育，也辦成功了。抗戰勝利時，晏陽初曾請蔣介石多撥經費辦平民教育，其時國共內戰正不可能避免之時，蔣介石拒絕了晏陽初的請求；九年國民教育的斷然舉辦，或是蔣介石當年拒絕晏氏請求在其心理上的救贖。

在大陸，由於晏陽初的平民教育理念，在提倡一步一步累積的逐步改良，和中共在農村推動暴風驟雨式的革命不符，加之晏陽初又身為基督徒，加強了在意識形態上的格格不入，故對晏陽初多迴避與淡化，在相當長時間內，大陸上人們對晏陽初、陶行知、梁漱溟等人的作為和貢獻，幾乎一無所知。

直到鄧小平先生民68年（1979）改革開放大政實施之後，大陸才開始逐漸重新瞭解認識晏陽初和他的平民教育理論的價值，一些從事農村問題研究的學者如溫鐵軍等，甚至將晏陽初在中國大陸中斷的鄉村教育運動繼續下去，成立了晏陽初平民教育與鄉村建設委員會、晏陽初鄉村建設學院、晏陽初研究會等非政府組織。

民74年（1985），晏陽初早年在湖南的一個粉絲周谷城，以全國人大常委會副委員長身分，邀請時年已85歲、87歲的晏老師二度返國訪問，特別到河北定縣訪視，晏氏高興看到他在定縣乃至河北留下了大量有形和無形的資產。如民69年（1980）年的統計，定縣（現定州）是河北省內唯一一個沒有文盲的州縣；當年他引入的良種棉花、蘋果、白楊等作物和培育的良種雞等，仍然廣受當地農民的歡迎。

另外人民政府於下放年代，在農村推行的「赤腳醫生」培養計畫以及相關的保健所，皆承襲了定縣的實驗內容，甚至後來部分農村推行的村官直選等政治體制改革試點，也直接和當年的定縣經驗有關。兩岸都沒有晏陽初，但又都有晏陽初的存在，「道」常存是也。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】