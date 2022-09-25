環顧台灣周圍，國際局勢瞬息萬變。俄烏戰似乎變成「越戰」或「韓戰」，越持久越對美國等各國的經濟不利。尤其，南韓企業受影響最大。尹錫悅一上台就碰到如此艱難不說，文在寅前政府為了打贏選戰，以「災疫」名義亂花錢，結果留下1千兆億元負債。

尹錫悅為縮減國庫負擔，在各部會下屬的各委員會和研究所該關就關，甚至將大樓和土地出售。並且將總統辦公室人員規模縮小，結果，被反對「民主黨」罵成因廢除原青瓦台的「民情首席室」，造成總統夫人金建希「無人管理」，導致各種狀況出現。

大選前，民主黨翻箱倒篋，找不到候選人尹錫悅在檢察官時節的貪污或瑕疵，因此，開始針對金建希的碩士、博士論文「抄襲」方向挑剔，經過文在寅的「狗腿」檢察官的數年調查落空，現在在國會以最大黨優勢要求設立「特偵組」偵辦。其規模與人員之多簡直嚇人。

一黨獨大，確實給新政府「包小腳」無法順利推展施政。然而，為了主辦2030年釜山世界博覽會，政府與企業形成一體。不僅尹錫悅東跑西奔，遊說各國元首，三星等企業老闆透過其企業投資的關係，協助政府也不遺餘力。把這是當成「國家事業」，由國務總理韓悳洙與大韓商工會議所會長、SK集團董事長崔泰源2人共同擔任籌備委員長，全力以赴。

前總統朴槿惠在南韓被譽為「選舉女王」。但她的處境，被文在寅的「積弊清算」為由，把人「害慘」不說，她的周遭人馬都躲在暗，不敢出來參與選舉。最明顯的例子是，一直跟隨朴槿惠身邊的律師柳榮夏在6月9日地方選舉落選。在在證明，選舉女王已失色了。

南韓選舉與台灣頗多類似。就有一些與選舉無關的人，專愛找「舊帳」，挑撥是非。在南韓觸犯選舉法的人，在法定時間內，從起訴至一、二、三審差不多一年內就受到法律制裁。

所謂「名嘴」的周玉蔻享受好日子太多了，不管是不是陳時中競選團隊一分子，對於台北市長參選人蔣萬安令尊的「亂發言」，還好張淑娟女士挺身而出，要控告周玉蔻。台北市民很想看看這「山東婆」坐牢的窘態。

周玉蔻等人好像是信奉Paul Joseph Gobbels的人，「謊言第一次被否定，第二次則受到質疑，再三反覆就被人相信」。依南韓選舉「罪犯」為例，不管總統或國會議員，也不考慮黨派，檢察官的任務是「除害」。

就像法務部長韓東勳在國會告訴朝野議員，如果檢察官對強盜、小偷及流氓閉眼不偵辦，國家的治安與人民的安寧，誰來保護呢？每逢選舉，就讓人民四分五裂的執政民進黨和蔡英文總統應負最大責任。這也符合「選舉是民主主義之花」的真諦。台灣選民不能再保持沉默，不顧自己國家的未來與前途。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※