中美論譠社》世界政壇上的兩位儍大姊（范湘濤）

前些時候，寫過一篇文章，介紹了世界政壇上的「難兄難弟」：土耳其的艾爾段和印度的莫迪，因為他們兩人有太多的相似之處；今天再為大家介紹兩位西方的女性政客，英國的特拉斯和德國的貝爾伯克，這兩位「儍大姊」，看起來更像是孿生姊妹：兩人都是名牌大學畢業生，但都有點「食頑不化」，她們都是老牌帝國的子民，對老袓宗以往到處作威作福的年代仍然充滿著幻想；好像一個半老徐娘，卻一天到晚都沈睡在年輕的16歲的（sweet sixteen）夢想中。

兩人年齡差距不大，特拉斯 75年出生，貝爾伯克 80年出生，現在都到了「更年期」，都有著不輕的「更年期症候群」症狀，頭腦發熱，胡言亂語，之前官銜是「外交部長」卻到處惹是生非，變成了吵架部長。

兩人有一個共同的摯愛，就是那位烏克蘭的喜劇總統澤倫斯基；特拉斯剛剛當選英國首相，她第一個報喜的對象就是小澤；貝爾伯克對於德國各地的反對援烏的抗議活動不以為然，並向小澤保證，她不在乎德國民眾的抗議，她會永遠支持烏克蘭的「正義鬥爭」，兩個女人還不止一次訪問基輔，和小澤互相催眠。

兩人不但成長背景十分相似，面部表情更是出奇的一致，皮笑肉不笑，小嘴歪一邊，橫眉竪眼，凸顯自己高高在上，但由於其基本功力不足，很容易被別人看出來她們其實是心中沒有底氣，裝腔作勢也騙不過別人，只能哄哄自己。

這兩個女人還有一個共同點就是「言必有中」，兩個人都主張禁用中國的5G，禁用新疆棉，都扺制過北京的冬奧會，對於香港所謂的「人權」也常常指指點點，對於「竄訪」台灣興趣尤其濃厚，特拉斯對於裴洛西老婆婆「竄訪」台灣搶了頭香還表現出十分生氣。

德國政壇有三十多個政黨，除了聯盟黨和社民黨之外，其他都是微不足道的小黨，這些小黨之中，「綠黨」可以說是一個異數，原本以反核為宗旨，但吸引不到選民的注意，始終成不了氣候，後來把「維護同性戀」也加入了其宗旨，又全力支持大麻合法化才吸引到一批吸食大麻選民的支持，去年選舉居然拿到8.4% 選票，終於成長為關鍵少數的小政黨；被社民黨邀請參加聯合組閣，在政府部門內搶佔了外交和經濟兩個部長職位。

有道是「物以類聚」，什麼樣的選民就會選出什麼樣的代議士，我們完全有理由相信貝爾伯克也是一個大麻嗜好者，根據醫學研究報告指出，大麻吸食者會出現幻覺、妄想、偏執心態。從她宣稱根本不在乎德國民意如何走向，都將永遠支持烏克蘭對俄羅斯的抗爭，在她訪日期間，還宣稱要和日本「並肩作戰」等情況看來，她對「法西斯」的幻覺妄想相當嚴重，大麻毒癮對她的毒害可能已到了無法回天的地步了。

綠黨的神主牌原本是反核，但是為了要制裁俄羅斯能源，不惜重啟和延長老舊核電廠的使用，大量使用煤炭，使德國過去在環保方面的努力功虧一簣；為了制裁俄羅斯的能源，德國天然氣和電價上漲了近10倍，目前物價年漲幅超過8.4%，是近半個世紀來的新高；20多年來對外貿易今年第一次出現逆差，IMF 預估德國明年的經濟成長率為零；這樣的政客能夠繼續在德國政壇吃香喝辣嗎？答案自然是否定的，「美麗的風景線」很快將在德國各地出現，信不信由你⋯。

英國前首相強森，因為太多醜聞纏身被逼下台，展開一場首相競爭大賽，由有意參選的議員們經過幾輪淘汰，最後剩下的兩位由全國20多萬保守黨員們投票選出，結果特拉斯以8萬多票獲勝，她的對手得到了6萬多票。8萬多票，只佔英國全部4000多萬選民人數的0.2%，所以這一場「過五關斬六將」轟轟烈烈的首相競選，只不過是一個「矮子當中抽壯丁」的遊戲，這就是所謂的盎撒式的民主。新首相選出後的民意調查，居然有65%以上對「金毛」依依不捨，認為他再怎麼爛都比新的兩位候選人強太多；對新當選首相特拉斯的看好度不到13%。如今，英國已經由特拉斯這樣一個「英版廖化」掛帥，其前途命運不危者幾希。

特拉斯刻意把自己打扮成柴契爾模樣，暗中還鼓勵各媒體以「新鐵娘子」稱號報導自己，但那都是一些「東施效顰」的無聊玩意；她為了表示自己真的夠「鐵」，聲稱自己可以在必要時按下「核按鈕」，但她忘了以她的那點「家底」還不夠俄羅斯填牙縫呢。

特拉斯擔任英國外長期間，惹毛了俄羅斯和中國，在她訪問俄羅斯時，曾被老謀深算的拉夫羅夫戱耍了一回，拉夫羅夫還批評她是孤陋寡聞，和她討論事務就是「對牛彈琴」；她對法國的馬克宏十分「感冒」，居然用「聽其言觀其行」來定調以後的英法關係；她聲稱上台之後就要撕毀英國脫歐時簽署的「北愛爾蘭議定書」，引起美國政府的忐忑不安，美國不止一次警告她不要「輕舉妄動」，以免造成歐盟各國的不滿。

特拉斯聲稱，她上台之後，絕不允許蘇格蘭的獨立公投，但蘇格蘭首席大臣斯特金也不是吃素的，她所屬的「民族黨」一連4屆在選舉中都獲得過半數議席，增加了她跟特拉斯叫板的實力，她已經決定2023年10月舉行獨立公投；2014年那一次的獨立公投以44.2%小輸，時隔9年後的天下大事發生了極大變化，公投過關幾乎是板上釘釘的事，公投結果更可能引發骨牌效應，北愛爾蘭一定會急起效尤，「大不列顛」可能真的要開始「顛」沛流離了。

英國目前同樣遭受嚴重的通脹危機（全歐洲第一），罷工浪潮一波接著一波，內憂外患，自顧不暇，還要硬著頭皮去反中抗俄，真是「自作孽不可活」。特拉斯9月6日上任，英國女王9月8日駕崩，乘著英國女王喪禮的餘暉，英國迎來最後一次「萬國來朝」的風光假象；今後，特斯拉和她帶領的「小不列顛」將走向一條孤獨無助的漫漫長路，一個機關算盡，作惡多端，奴役世界近百年的盎撒帝國終於走到了盡頭，俗話說「不是不報，時間未到」⋯⋯，是耶？非耶？

（作者為中美論譠社理事）

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