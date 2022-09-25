俄羅斯揮軍入侵烏克蘭已逾7個月，烏克蘭武裝部隊在原本不被看好的情況下，不僅守住基輔與卡爾可夫等關鍵大城，更讓俄軍蒙受不輕的人員傷亡與裝備損失，令世人刮目相看。其中，由公民志願參加，僅受短期軍事訓練即上陣的烏克蘭「國土防衛隊」(Territorial Defence Force, TDF)，更成為官方宣傳部門與各國媒體關注的焦點。

烏克蘭國土防衛隊也在國內引起廣泛討論。事實上，在俄烏戰爭開打後不久，即有不少人士主張以烏克蘭國土防衛隊為借鏡，號召公民自願組成平時不隸屬於國軍，訓練時間與內容也全部自行規劃的民兵單位；並認為這種組成成本與訓練時數遠低於國軍的民兵，才適合作為台灣本島城鎮防衛戰的主力。

●民兵無法作為城鎮戰的主力

然而，這些低成本、非正規的民兵，真的能夠成為台灣本島城鎮防衛戰的主力嗎?其實未必。

首先，這些由志願者組成的民兵，固然可能擁有不錯的限制空間戰鬥能力，但是在城鎮甚至都會地區的戰鬥中，光是擁有此種能力還不夠；也必需擁有高效的各兵種（如步兵、工兵與裝甲兵）協同作戰能力，和良好的小部隊通訊管制能力；以及將現地建物與街道，迅速改造為包括阻塞地帶、殺傷陷阱地帶，和誘敵進入殺傷陷阱地帶之通道等防禦陣地體系的能力。因此，城鎮和都會地區的戰場特性，只有受過高度訓練的精銳部隊才能有效駕馭，絕非僅具備極少數專業戰士，絕大部分未受過充分訓練的民兵所能勝任。

事實上，許多例證顯示，非正規民兵在城鎮戰的環境中，對上有充分訓練的正規部隊時，很難取得上風。不論是1993年10月的摩加迪休，或2004年4月在巴格達的薩德爾區，被分割孤立的小股美軍(摩加迪休約180人，薩德爾區不到20人)，在缺乏美軍慣有的強大空中、砲兵與裝甲部隊支援下，儘管遭受擁有數十倍人數優勢且熟悉地形的民兵攻擊，最後還是能成功突破包圍，並讓進攻的民兵傷亡慘重。

其次，這些民兵的訓練與編組成本雖低，但戰時要協調與掌握這些民兵卻很困難。

由於平時在編組與訓練上不受國軍管制，使這些民兵單位嚴重缺乏與國軍地面部隊協同作戰的可能性。尤其在城鎮與都會區這種敵我位置犬牙交錯、變換快速的作戰環境中，國軍其實很難光靠一紙命令，就能將這些平時自成一格的民兵單位納入防禦體系，發揮協同作戰的效果。事實上，戰時這些民兵的行動對國軍來說，可能也和敵軍一樣，充滿了「未知」!對城鎮或都會區的防衛作戰未必有益，反而可能有害。

第三，與許多國人的想像不同。在俄烏戰爭的第一階段，在基輔、切爾尼戈夫、蘇梅、卡爾可夫與馬立波等地的俄軍包圍圈中，擔任抵抗核心、支撐防禦體系的，始終都是烏克蘭的常備部隊。正是因為這些烏克蘭常備部隊敢於對俄軍發動局部反擊，才能在俄軍的包圍圈中製造出許多空隙；這才使國民警衛旅與國土防衛隊的人員，可以在少數特戰部隊人員的指導下，從空隙鑽到俄軍後方，襲擊俄軍的交通線與後勤車隊，創下若干戰果。

●台灣本島國土防衛戰的特性

在台灣本島的國土防衛作戰中，類似烏克蘭「國土防衛隊」的單位究竟有無價值？

鑒於共軍首波攻擊部隊從海上與空中登上台灣本島陸地，使台澎防衛作戰進入「國土防衛」階段時；不僅代表國軍C4ISR系統的功能已蒙受戰損，共軍也已經擁有海空優勢，足以對國軍的野外機動甚至長距離火力戰構成嚴重的威脅。

因此對國軍而言，當進入「國土防衛作戰」階段，比較合理的方法是將環繞共軍欲攻佔目標的城鎮與都會區，改造成防禦體系；並盡可能迫使共軍在這些地區的外圍與內部，和我軍近距離交戰。不僅可讓共軍的海空支援火力無法充分發揮效果，又能藉大量設防的建築物與路障，來限制、拘束共軍進攻部隊的機動，使共軍無法施展其慣用的穿插滲透戰術。

要實現前述防禦構想，則國軍除常備部隊外，也必須具備一定數量、能執行城鎮作戰的後備部隊與輔助部隊，負責把守從城鎮或都會區邊緣到核心陣地之間的設防建築物。這些後備與輔助部隊不僅可扮演前哨陣地的功用，彌補國軍地面部隊動態感知能力較弱的缺點，也能限制、拘束共軍攻擊部隊的行動路線，甚至誘使其進入我軍的殺傷陷阱地帶，替常備部隊打擊、殲滅共軍創造良好的條件。

換言之，在後備部隊與「國土防衛隊」等輔助部隊分擔防務的情況下，常備部隊就能集中力量於最主要的任務，並作為防禦的核心與支撐。

●國土防衛隊應納入國軍體系不能是自成一格的民兵

當進入台灣本島的「國土防衛作戰」時，相當數量的「國土防衛隊」還是有一定的重要性。但這些「國土防衛隊」不是民兵，而是隸屬後備部隊體系的「輔助部隊」。成員雖然可以來自於志願者，但平時的編組、管理、裝備與訓練，都必需由國軍管制；使這些部隊具有和國軍協同作戰的可能性，並成為一個「已知數」，事先納入國軍的防衛計畫中；絕非獨立於國軍之外，平時自成一格、戰時難以掌握的民兵。

然而，國軍要如何獲得一定數量、能執行城鎮作戰的後備部隊與輔助部隊？

首先是後備部隊的任務與訓練應該專門化。即役男入伍後，就先確定日後動員時所屬單位的任務，然後在服役與教召時，只接受與執行該項任務有關的訓練。例如若役男動員時所屬單位是擔任「城鎮守備」任務，則在基礎訓練階段後，剩餘的役期與退伍後的教育召集，就只接受城鎮守備的相關訓練。

至於輔助部隊的組成，根本無須另闢蹊徑，只要將退伍超過教召年限的後備軍人，編成專責擔任「重要目標防護」與「後方安全維護」的「國土防衛隊」即可；初期可嘗試以自願方式，鼓勵納編的後備軍人，每年志願返營接受一定時數的兵器複訓，並給予津貼。

事實上，國內大多數的男性國民都接受過至少4個月的軍事訓練，天數遠比烏克蘭國土防衛隊的3到6個星期為多；因此，只要能獲得國民足夠的支持，則在後備部隊的體系下，從退伍超過教召年限的後備軍人中，編組一定數量的「國土防衛隊」，作為城鎮與都會地區戰鬥的輔助部隊，應該沒有想像中困難。（作者為中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會副研究員）

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