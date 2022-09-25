最近幾個定期發布的民調都顯示，蔡英文總統支持度與信任度雙雙重挫，台灣民意基金會9月民調，蔡英文聲望兩個月內重挫9.2個百分點；美麗島9月民調，滿意蔡總統執政的人，比8月降低5.8個百分點，不滿意增加5.5個百分點，不滿意創2021年10月以來新高；聯合報民調顯示，民眾對總統處理兩岸關係評價連續2年下滑，前年僅40%不滿意，去年增加到48%，今年高達53%。

施政爭議叢生 民調下滑

值得注意的是，20到34歲選民向來是蔡英文最忠誠支持者，但9月出現逆轉，台灣民意基金會數據顯示，過去2個月，20至24歲支持蔡的人下滑26.1個百分點，不贊同者激增20.2個百分點；25至34歲支持者減少11.3個百分點，不贊同者激增13.8個百分點。美麗島最新民調不但顯現年輕支持者流失將近10個百分點，中立（無政黨認同）選民對蔡信任度較8月跌了3.6個百分點；不信任度增加8.2個百分點，一來一回等於流失11.8%中間選民的信任度。

解讀蔡支持度與信任度重挫，大致圍繞在林智堅碩士論文抄襲、新竹市棒球場施工不良、《數位中介服務法》限制言論自由、疫苗採購弊端、柬埔寨人蛇集團詐騙、殺警案延伸死刑存廢等爭議事件。但如果只從爭議事件解析，將落入見樹不見林的小格局，而必須從權力格局的脈絡，才能抓住重點，做出正確判斷。

蔡英文善於權力遊戲，30年間從國民黨培植的學界菁英，一步步轉型為民進黨主席，靠著「審時度勢抓住契機」的權力邏輯扶搖而上。當選總統後則以「權力最大化」邏輯，極大化削弱國民黨及黨內所有權力競逐者，讓自己權力最大化。雖引起「選舉威權體制」的批評，但對內能掌握權力遊戲眉角，對外成功刺激民粹氛圍，一次又一次贏得權力競逐與選戰。

但權力是魔戒，歷史告訴我們，權力的魔戒要消滅，但擁有魔戒的人卻總是不肯放棄。蔡總統第2任期，不但擁有比肩蔣經國的權力，還希望如蔣經國般指定接班人。如果她沒有權力私心，就不會沒收黨內民主，操控縣市長提名，若非執意提名林智堅、陳時中，北台灣選戰就不至於打得如此辛苦，蔡總統支持度與信任度也不至於受這些事件拖累而重挫。

派系爭搶地盤 權威不再

民進黨是一個對內鬥爭、對外團結的政黨，但今年選戰只見形單影隻的蔡英文，四處奔波輔選，卻看不到民進黨團結打選戰，有未來性的黨內大咖各有盤算，輔選的只在必要場合應景，自己選的也顯得意興闌珊，彷彿應卯。

蔡英文宣示「今年底最重要任務」的18歲公民權修憲複決案無人搭理，任其自生自滅。反而縣市議員選舉，各派系從初選開始就卯勁搶提名，選戰開打更大秀肌肉，全力為後蔡英文時代搶地盤。

政治是現實的，賴清德不是蔡英文屬意的接班人，但顯得勢不可擋，尤其中南部選情冷，縣市議員候選人需要「母雞」護佑加持，紛紛掛上與賴清德合照看板。反倒是蔡英文一手布局的北台灣，選情並不順利，蔡賴兩人聲勢一跌一漲，若趨勢不變，選後蔡英文即使緊握閣揆提名權，但這枚權力魔戒難免生鏽，不再好使。

蔡英文6年總統任期，為台灣留下3個破口，一是能源與供電危機，電價上漲、停電有如地雷，隨時可能引爆。二是倚美抗中造成兩岸交流中斷與台海戰爭風險，但美國不支持台獨、不改變一中政策意向愈來愈清楚，抗中保台路難行。三是歲出暴增造成財政危機，債務總數高達2兆1870億元，舉債額度只剩下9130億元。

台灣預期今年第3季開始，出口成長將趨緩，除非內需能大幅拉動，經濟將會惡化，這些不利的情勢，都將讓蔡英文的領導愈來愈受到質疑與挑戰。

蔡英文的權力已經達到頂點，除非她最後2年任期交出魔戒，節制權力、尊重體制、尊重在野黨、停止打壓異議，落實「沒有人需要為他的認同而道歉」的承諾，否則她將成為一個信用破產的失敗總統。