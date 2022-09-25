日本將開放自由行，但打高端疫苗的民眾卻須多花花至少3500元的PCR檢驗費，當初曾說外交部會持續和日本溝通的前衛福部長陳時中，如今參選台北市長，面對質疑，卻說各國有各國的考慮，不能強迫人家，等於把責任甩鍋外交部，外交部長吳釗燮能不吭氣嗎？

陳時中今年3月在中央疫情記者會曾表示，日方承認高端疫苗應該為期不遠了。現在過了半年多，不僅日本不認高端，全球也僅8個國家接受高端，連世衛組織都還沒公布「團結試驗疫苗」結果報告，在全球新冠疫情快要結束，各國接連解除國境管制之際，台灣「高端勇士」們竟要額外花錢才能入境，難道這就是「台灣價值」？

最讓大家好奇的是，指揮中心和外交部到底做了哪些努力、陳時中當時又怎麼會有如此自信，甚至接棒衛福部長的薛瑞元也依舊說外交部正和日本溝通中。外交部似乎理所當然成為高端疫苗的海外推銷員。

的確，早在高端剛通過食藥署緊急使用授權時，外交部就急著向邦交國展開遊說，但畢竟疫苗關係人民生命安全，在高端缺乏國際認證的風險下，儘管外交部猛吹牛皮稱「多國有意願」，迄今只有巴拉圭和索馬利蘭兩邦交國採用，也澆息蔡政府疫苗外交的美夢。

如薛瑞元所說，每一位民眾選擇疫苗種類接種都有他的考量，今年6月中確診的他，現也自爆打了4劑高端，高端疫苗的保護力自是見仁見智。

高端疫苗爭議在於政府採購和審查的不透明，政府既然替高端開了大門，1年多過了，民眾卻要多花錢才能行遍天下，事實勝於雄辯，陳時中這不是瀆職？那什麼才是瀆職呢？