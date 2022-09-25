自二戰結束，美國成為全球唯一霸權，美軍一直以「同時打兩場大型區域戰爭」為建軍目標，經過21世紀初反恐戰爭的長期消耗，已力不從心。美國保守派智庫「傳統基金會」2017年公布的《美國軍力指數》年度報告指出，美國目前的軍力有可能滿足單一大型區域衝突的需要，但已無能力應對同時發生的兩場重大區域突發事件，2020年新版《美國軍力指數》再度做出同樣的評估。

舊冷戰策略難奏效

俄烏戰爭爆發，美國能否同時打兩場大型區域戰爭的話題再度搬上檯面，美國國安會印太事務協調官坎貝爾承認以美國目前的國力，將十分吃力。8月美國國會議長裴洛西訪台，解放軍加大對台灣的軍事壓力；最近俄國總統普丁下達動員令，並暗示俄國不排除核選擇，升高烏克蘭戰爭，大大考驗美國對中俄兩國的交往策略。

美國國力已無法承擔兩場大型區域衝突，但美國內部愈來愈多人擔心，拜登政府正走向兩場新冷戰。哥倫比亞大學政治學教授羅伯特‧萊福爾在美國《國家利益》期刊發表文章指出，美國正在一個趨於兩極世界格局中進行兩場相互交織的新冷戰。其中一場是美俄第二輪冷戰，如同第一次的冷戰一樣，衝突的主要原因來自對對方行為意圖與核心利益的誤判。雙方對於冷戰結束後，北約的角色與勢力範圍缺乏有效的溝通，最終促成了烏克蘭滑入當前的這場災難。作者認為美俄冷戰還僅限於區域性的，美中的冷戰則是全面性，甚至可能改變國際秩序。

原本俄羅斯對西方還抱持希望，一度表示願意加入北約，也曾是七大工業國集團（G7）的座上賓，但2014年強取克里米亞後受到西方制裁，開始轉向北京。2018年美國對大陸開始貿易戰，中俄關係迅速升溫，今年2月北京冬季奧運更來到「上不封頂」的新高度。剛結束的上海合作組織正式納入伊朗成為會員國，美國戰略家布里辛斯基生前最不願意見到的局面出現了。中俄兩大陸權國家在國際政治上開始趨向一致性，將對美國霸權產生極大的挑戰。

面對兩極化或多極化的世界格局，美國要同時進行兩場冷戰不僅吃力，而且不智。全球化時代，美國再採取孤立或排擠的舊冷戰策略，已難以奏效。在亞洲，與中國有摩擦的越南、印度，卻與俄國交好；在阿拉伯世界，由於美國與以色列的特殊關係，特別是川普以後，阿拉伯國家與美國的矛盾更深；而亞太的日韓與澳洲，一時又難以與中國經濟完全脫鉤；即便歐洲傳統盟友，經歷俄烏戰爭元氣大傷，要同時對抗中俄，恐怕也是愛莫能助。環顧全球，美國要號令天下再打新冷戰，已經是「拔劍四顧心茫然」了。

美中無意走向戰爭

美國只有兩種選擇：同時面對中俄兩場冷戰，不然，就只好重回「聯中制俄」或「聯俄制中」的三角遊戲。這兩者都難以選擇。前者有心無力，後者難以操作。中俄兩國，一個是美國霸權的挑戰者，一個是正在威脅歐洲的歷史宿敵。面對與俄羅斯的全面決裂以及俄烏戰事的升高，若硬要在中俄之間擇一，北京是唯一的選擇，至少北京在俄烏之間仍然保持中立的立場。最近大陸外交部長王毅趁去紐約參加聯合國大會之便，拜訪了美國外交元老季辛吉，王毅重申中美合作共贏的態度。

面對戰略困境，拜登21日在聯合國大會發表演說，譴責俄羅斯戰爭罪行的同時，罕見提及對台政策，強調美國的「一中政策」維持不變，但反對任何一方片面改變現狀，聲言美國尋求維護台海和平與穩定的決心不變，並宣示無意和中國冷戰。美國總統在聯合國大會重申「一中政策」，隨後中國首度表態，支持烏克蘭主權與領土的完整。

可以看出，美中無意走向冷戰，更無意走向戰爭，民進黨「抗中保台」的戰略空間將愈來愈緊縮。