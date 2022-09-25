日本將開放外國觀光客自由行，民眾嗨喊「前進日本」，卻發現接種的若是高端疫苗，得先自費做PCR檢測。陳時中在衛福部長任內一再吹噓高端疫苗的效能，今年3月還信誓旦旦說，日本承認高端「為期不遠」，沒想到卻是最大的「詐騙集團」。

國內去年首波疫情大爆發之前，蔡政府一再掛保證，疫苗採購早就「超前部署」。去年2月18日蔡總統還在臉書強調「疫苗有進展，大家請放心」，一定會確保台灣有足夠的疫苗，預計第2季就會開始供貨。

沒想到去年5月真的爆發疫情，民眾才發現，根本沒有疫苗可打，但蔡英文去年5月26日卻還在說，購買的3000萬劑疫苗將陸續到貨，請大家再稍等。直到民眾望穿秋水，等到地老天荒，才終於拆穿政府的種種騙術。

當時民間團體看不下去，紛紛出手表明願意捐贈疫苗，但陳時中卻展開兩手策略，一方面勸阻民間說「我幾乎敢這樣講，現在就是買不到」；一方面卻無預警突襲式採購當時還在二期臨床實驗階段，尚未取得緊急授權的高端疫苗500萬劑，擺明了，民眾沒得選擇，只能打高端。

這樣的套路最後因為民怨沸騰，加上慈濟等民間團體不甩陳時中的說法，鍥而不捨進口BNT疫苗而失靈。面對「擋疫苗」風暴，陳時中卻甩鍋給「工商界大老」，說他們是擔心慈濟被國際掮客詐騙才好意勸說，不敢承認自己才是那個最大的行騙者。

為了幫陳時中脫困，民進黨網軍和側翼不惜抹紅慈濟是「中共同路人」，名嘴周玉蔻甚至把慈濟人稱證嚴法師為「上人」的尊稱，都故意帶風向，指控慈濟人自甘為「下人」。

慈濟說出真相卻被綠網軍造謠，讓許多了解疫苗採購過程的人看不下去。一位參與慈濟的企業家透露，他曾建議證嚴法師讓慈濟人開記者會自清，他願從中協助，不過證嚴法師卻回他，「你若有閒，可以做其他更有意義的代誌」，讓他頓時啞口無言。

慈濟人不願捲入政治的是是非非，但事實卻勝於雄辯，去年8月高端疫苗即將在國內開打，時任防疫指揮官的陳時中表示，會與美國談判疫苗雙邊認證，還說美方非常重視高端疫苗，會爭取列入認證範圍。今年3月陳時中也說，會持續與日本溝通，日本承認高端疫苗應該「為期不遠」，沒想到半年過去，各國國境陸續解封，高端卻至今未被承認，到日本得多花3500元自費PCR檢測，美國則是不能去。

當時信心滿滿推銷高端的陳時中，現在面對質疑，卻搬出俄羅斯、大陸疫苗當擋箭牌，說這兩款也被日本限制。25日面對媒體追問，還把鍋甩給外交部，說自己只是依照外館報告的進度做說明，各國有各國的考慮，「我們沒辦法強迫人家」，這不是詐騙，什麼才叫詐騙？

（作者為資深媒體人）