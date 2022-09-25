九合一選舉剩下最後兩個月，民進黨選情看來並不樂觀。除了原提名的桃園市長候選人林智堅被爆論文抄襲，台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍都表現遜色。民進黨為了挽救選情，開始丟出各種議題，但不僅未能起什麼作用，甚至還造成反效果。

或許是狗急跳牆，一些綠營側翼竟越俎代庖，複製蔡英文2019年大打「抗中保台」反敗為勝的故技，想藉兩岸對立拉抬民進黨。於是，前有藝人楊丞琳一句「兒時家境不好，吃海鮮很奢侈」被打成「辱台」，後有慈濟揭露陳時中擋疫苗而成了他們口中的「中共同路人」，結果反而引發更多選民反感，讓蔡英文不得不急著救火。

蔡英文近期的施政滿意度也因此有所下滑。台灣民意基金會最新民調指出，蔡英文的滿意度43.8%，不滿意度42.9%，相差不到1個百分點。尤其原本「非常滿意」的支持度跑了約140萬的鐵粉，一些媒體因此分析：原本靠「抗中保台」高票連任的蔡英文，已瀕臨執政困境；民進黨一向最會操作的「抗中」牌，恐怕在此次選舉已不管用了。

然而，這種想法未免太過樂觀。蔡英文和民進黨支持度下跌，未必是因其處理兩岸關係不當所致，主要還是蔡英文力挺林智堅、不惜與台大對立，以及強推「數位中介服務法」、放任側翼霸凌慈濟有關。一旦兩岸關係又陷入如上月裴洛西訪台時那樣緊張，蔡英文勢必再打「抗中」牌，屆時台灣民眾能否「免疫」就得打上問號了。

畢竟以裴洛西離台後解放軍隨即開啟的軍事行動來看，因此而覺醒的民眾似乎很有限，多數人仍繼續被蔡英文「倚美謀獨」、「以武拒統」的路線迷惑。一些不負責任的退役將領及名嘴也樂得販賣「嘴炮」大陸的快感給觀眾，讓台灣社會毫無戰爭一觸即發的危機感，反而還輕言挑釁大陸。身為最大在野黨的國民黨，對這類「抗中保台」的論調更是毫無招架之力，不僅不敢批判美國和台獨政客玩火，甚至還拿香跟拜，淪為民進黨的幫凶。

美國基於壓制中國大陸的需要，當然樂得將台灣打造成戰爭機器，削弱大陸的發展。何況美國和台灣一樣面臨期中選舉，民主、共和兩黨都在競爭誰更敢對抗中國大陸。於是，台灣成了他們鬥爭下的棋子，一部根本是將台灣推向戰爭的《台灣政策法》，也就這樣在美國參議院外交委員會通過了。

對蔡英文而言，她當然嗅到了此一再好不過的題材，又可以幫助她上演「美台關係史上最好」的戲碼，成為她挽救年底民進黨選情的救命稻草。眾所皆知，蔡英文此次沒收民進黨黨內初選，一手掌握各縣市首長的提名權，自然有不能輸的壓力，勢必用盡一切手段拉抬選情。回想4年前她也一樣聲勢低迷，後來就是靠香港暴亂、炒作「抗中」而「復活」，如今沒有別招，大概也只能故技重施了。

更可怕的是，一旦年底民進黨真的選垮了，蔡英文還將面臨提早「跛腳」的壓力，到時「抗中」牌就成了蔡英文保住權力的最大王牌，兩岸關係勢必將天搖地動，尤其再配上《台灣政策法》全面推翻1979年以來的中美及台海現狀，等同逼迫大陸非出手不可。屆時還傻傻以為只是「看戲」、甚至以嗆大陸為樂的台灣「文青」，可就都得上戰場了。

很多人不懂得國際關係的險惡，以為美國國會即將通過「挺台」法案，加上拜登又上節目表態會「協防」台灣，就當作天下無事，好像全世界都會幫助台灣「抗中」。但現實擺在眼前，現在俄國對烏克蘭的軍事行動已上升到全面徵兵的「衛國戰爭」，一旦兩岸又武力相向，美國哪有餘力為台灣出兵？一切不過只是「嘴炮」而已。

蔡英文為了她的權力保衛戰，勢必更加炒作「抗中」牌，效法當初李登輝訪問康乃爾大學，及卸任前拋出「兩國論」衝擊兩岸的做法；而美國為了維護自身霸權及國內政客的選舉操作，也樂得利用台灣玩危險遊戲，反正最後戰場在台灣。

這場危機能否化解，就只能看「抗中」牌還有多大作用。如果選民仍執迷不悟，偏愛吃蔡英文「抗中保台」那一套，最後非得打一仗不可，那也怨不得誰了。（作者為新黨前主席）