《我們與惡的距離》，是台灣公共電視、CATCHPLAY與HBO Asia在2019年推出的社會寫實電視劇，是近年來在台灣非常受歡迎的節目，而節目名稱也常被用作寫作時的題目或用詞。我這篇寫兩岸關係的文章，也用了「與惡的距離」做為題目發想，兩岸關係千萬切忌將與惡的距離拉近，使得兩岸關係更嚴峻複雜，台獨意識因此而攀升，兩岸陷入更難回復平和地景象。

近期大陸國台辦推出《中國共產黨與祖國統一》一書，並將習近平關於對台工作的十大重要論述總結而出，稱「這是中國共產黨思考解決台灣問題、推進祖國統一實踐中形成的最新理論結晶」。十大重要論述分別為：

一、堅持中共黨對台工作的集中統一領導；二、堅持立足於自身發展進步解決台灣問題；三、堅持「和平統一、一國兩制」方針；四、堅持一個中國原則和「九二共識」；五、堅持推動兩岸關係和平發展；六、堅持持續深化兩岸融合發展；七、堅持踐行「兩岸一家親」理念；八、堅決反對和遏制「台獨」分裂；九、堅決反對外部勢力干涉；十、堅定團結台灣同胞共謀民族復興和國家統一。

看了這十大重要論述，我的感受十分不舒服，引發我的看法如下：

一，如果二十大報告之對台內容，是從上述十點（除五、六兩點）而來，那麼距離台灣民眾所想太遠了，不會有太多人有興趣，也不會相信，畏而遠之；

二，媒體報導說，習近平在福建工作17年，參與大量對台工作，如果上述十點習對台重要論述，被拿來做為二十大對台政策基礎，那麼兩岸的距離的確遙遠，不可能兩岸一家親；

三，兩岸切忌將「與惡的距離」拉近，而台獨支持率會上升，即是因此而來，大陸民眾仇台值也在上升中，亦即兩岸民間的仇恨值飆升，逼得兩方政府對抗將加劇，引爆軍事衝突的可能性，將從存在感變成進行式，那就不只是儀式感而已，而是死傷累累的問題了。

總之，二十大即將在10月16日展開，習近平的報告也將洋洋灑灑地在世人面前公告周知，我們期待對台方面內容，不要像上述十大重要論述（五、六兩點除外），那般地沒有台灣味與過度地大陸歡。兩岸要的是與善的接近，而不是與惡的距離，若此，外力想干涉與介入就「敗登」了。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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