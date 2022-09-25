林智堅在雙碩士論文被學校認定「雙抄」後退選，至今仍不承認自己有違學術倫理。而民進黨隨即採取「潑墨」戰術，意圖把較強的競爭對手「林智堅化」，使得現階段選戰呈現出四處指控抄襲的混戰。民進黨營造出「人人都可成為林智堅」的氛圍，目的在於至少能收「固本」效果，但其實也默認了林智堅「權而優則學」的醜聞。

川普在首次參選美國總統的選戰中，善於在口頭或網路上散布抹黑對手的假訊息，且即使真相已被揭穿，他仍繼續「拗」下去，或創造新的不實訊息或指控。川普當選總統的2016年，英國《牛津辭典》選出「後真相」（post-truth）為年度代表字，原因之一即是川普竟能當選總統，說明了選舉投票制度在自媒體興盛後，我們已走向沒有真相或不需要真相的「後真相」時代了。

日前民進黨立院黨團在總召柯建銘領銜下，發文要求資策會在3日內提供高虹安任職期間的相關資料。如此赤裸裸地以執政黨權力懾人且限期要求的目的，就是急於在選戰中打擊高虹安。如果資策會提供了資料，民進黨擅長以部分事實推論誤導及偷換概念等伎倆來打擊異己，大多數民眾又沒時間和能力了解真相，像川普一般「敢黑才會贏」就成了逆轉勝的關鍵。

例如，柯建銘稱資策會當時是由經濟部主管，而高虹安得到進修補助的每一分錢都是公帑，所以應該受到監督。然而，公私部門的進修補助制度屬於人力資源發展的常見機制，何以多年後高虹安成了民進黨的競爭對手，就該無端受到質疑？

再說，各部會均有業務上「主管」的財團法人，但由政府「捐助」成立且須受立法院監督者卻屬少數。由此可見，柯建銘的說法正是先偷換概念，再運用部分事實推論誤導的伎倆，其目的無非就是出自於選戰殺伐的惡意。

事實上，民進黨立院黨團不是公務機關，且要求提供高虹安任職期間資料是為了選戰，資策會大可依據《個人資料保護法》予以拒絕。只不過，民進黨秘書長林錫耀才在中常會中指示，「高虹安在論文抄襲案中顯現傲慢心態，黨公職應多發揮火力支援」，翌日立院黨團就發函要求，一副「我好大，速照辦」的威權態度已表露無遺，想必未來更會以權勢來輔選。

距離投票還有兩個月，柯建銘就已出面發動攻擊，民進黨從「全黨救一人」不成，改為「全黨打一人」的趨勢意謂著柯建銘在新竹市地盤的選情已走下坡。同時，連農委會主委陳吉仲過往執行的研究計畫也被指控涉抄襲。儘管選情糾結在抄襲和學霸等混戰中看似不正常，但或許這就是因為民進黨打出太多迴力鏢了吧！（作者為民主文教基金會董事長）