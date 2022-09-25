正當執政的民進黨傾全黨之力為年底選舉死命拚搏之際，守護台灣安全的情報網絡卻極不尋常地出現巨大破口。兩大情報頭子國安局長陳明通與政戰局長簡士偉在赴泰、美各自訪問時，均因行蹤被有心人充分掌握並先後予以曝光，而備受輿論苛責。

面對國人的責難，民進黨政府高層迄今不願明確回應，國安局則不痛不癢、事不關己的制式反應：「本局沒有評論」。至於國防部對於政戰局長毫無敵情意識的脫線行為，則甩鍋給媒體報導內容扭曲不實、極盡汙衊，認為顯係敵人認知作戰的一環。

原本不能說的祕密變成舉世皆知的公告，這也難怪民進黨政府面對質疑，說也不是，不說也不是。身處尷尬窘境，只能痛批對岸特工的滲透情蒐與認知作戰太猖狂，但要如此卸責不就等同承認敵方的情報戰太厲害？甘拜下風的敗軍之將豈不該殺頭謝罪？

永遠一招半式闖江湖的民進黨政府，念茲在茲的也就僅有「抗中保台」四個字。然而眾人皆知，所謂「抗中」是假命題，而「保台」才是真關鍵。每到選舉，「抗中」的口號就被綠營候選人高唱入雲，四處贈送「芒果乾」以盡收選票。但在「保台」的具體作為上，除了緊抱美國的大腿並付出高額的保護費外，卻不思「上兵伐謀」的古訓，以化解兩岸分歧，避免兵戎干戈之禍。

退一萬步而言，就算要以軍力與對岸硬碰硬地比輸贏，除了國民決戰意識的提升與國軍不對稱戰力的強化外，情報資安的重要性更勝於往昔，完備情報作戰體系並選任適格的情報首長，更是政府責無旁貸的首要任務。然而讓人遺憾的是，負責我政府情資的八大金剛，本該擁有百毒不侵的不壞之身，卻在兩位情治首長出國秘訪期間，不僅沒有金鐘罩與鐵布衫的護身，反而自以為穿著國王的新衣，實則自欺欺人的裸身遊街。如果情治首長連自身的安全維護都做不到，全國百姓又如何期待八大金剛在情報戰上「抗中保台」？

一般人對於政戰局長簡士偉中將並不熟悉，他本該於今年4月退役，民進黨政府卻慰留至9月，照理說不應是泛泛之輩才能獲此關愛。無奈一場宛若畢業之旅的赴美行程，竟將其半生戎馬的光彩染上汙點，並曝露資深軍情主官對自身職責的輕忽。

至於國安局長陳明通，身為台灣情報業務的總舵手，他的公私問題恐怕更難以輕易善了。在「通堅案」中，他對於林智堅的包庇護航，明顯牴觸學術倫理且有違師道，事發之後又選擇性「健忘」，不願誠實以對，所謂「大學之道，在明明德」，他卻故意「失智」而明顯「失德」。

當初他被調任國安局長時，由於與上司顧立雄均為情報門外漢，外界對於兩人能否有效統整八大情治體系多持觀望與保留態度。如今事實證明，他在「通堅案」的處理上自毀誠信，進退維谷，而其泰國行又自曝風險，安全堪慮，如此「失能」的情報首長豈有不被諜界恥笑的餘地？但是不信邪的蔡英文總統就愛重用失智、失德與失能的愛將，把國家安全當作扮家家酒!（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）