「回到大陸發展這麼多年，我經營的農業產業從無到有，目前辣椒種植面積已達兩萬多畝。」廣西兩岸紅現代農業開發有限公司董事長莊久毅14日在接受記者採訪時表示。

來自台灣彰化的莊久毅攜妻子黃雅麟於2014年從越南轉回祖國大陸，在廣西草創家業，成立廣西兩岸紅現代農業開發有限公司，相繼在廣西崇左市下轄的憑祥市、天等縣、大新縣，北海市合浦縣，賀州市富川縣、八步區、昭平縣設立基地，種植「寶島美人椒」。

莊久毅表示，回到大陸創業後，最大的收穫是參與了國家的脫貧攻堅行動。在參與過程中，不但幫助當地民眾脫貧，企業也從中獲得發展機會。

莊久毅介紹，從2018年開始，他積極參與廣西崇左市天等縣扶貧攻堅工作，他在全縣11個鄉鎮以「公司+農戶」的方式，助力2800餘戶貧困戶脫貧；在幫助當地貧困戶脫貧的同時，莊久毅在廣西各地的辣椒種植基地也獲得發展壯大的機會。2021年，莊久毅的企業辣椒總產量達5000多噸，總產值達5000多萬元人民幣。

在企業獲得發展的同時，莊久毅還獲得諸多榮譽。今年5月15日，大陸全國婦聯表彰997戶全國五好家庭，廣西台胞莊久毅家庭名列其中。其公司先後獲桂台現代農業合作示範基地、國家農業標準化示範區、國家美人椒種植標準化示範區等稱號。

莊久毅是台灣有名的「辣椒大王」，與辣椒打了一輩子交道，「農林22條措施」出台，讓他看到農業發展的新機遇，他下定決心擴大他的「火辣辣」的產業，希望用辣椒助力廣西鄉村振興，搭建起兩岸融合發展的橋樑。

莊久毅表示，經過分析研究，他提出企業經營新理念。企業經營模式改以村集體為對象，再由村集體統合村民共同耕作，而企業與村集體則為共同經營體，企業負責資金與項目投入。即：「企業＋村集體＋農戶」的經營模式。企業給予農戶保價收購辣椒，盈利部分，由企業與村集體按合同規定比例分配。這種經營模式，改進了以往村集體難有項目收益的現象，企業雖獲利薄了但卻可以大規模發展。

莊久毅說，因種種原因被迫從越南撤回廣西創業那個時段，是他事業上最困難的時段之一。但最終在當地政府和台辦的大力支持下，他收穫了成功。

莊久毅不但在事業上「火辣」，在生活中，他也是一個「鬥士」。今年年過七旬的莊久毅，開玩笑說自己是個曾經「死過一回」的人，8年前莊久毅不幸患口腔癌。

「那時，幸好有愛人的陪伴，讓我有了戰勝困難的勇氣和力量。在我動手術前，她只簡單講了幾句話：老公，你不會死，因為過去你的行為沒大錯，未來你幫人助人的工作還很多，人間還需要你，誰都沒有辦法替代你生病，你只能自己想著未來，你在人間還有責任。」莊久毅說。

莊久毅表示，和妻子結婚40年來，彼此不離不棄，一萬四千多個日子只有小鬥嘴，沒有過大吵架。

黃雅麟眼中的莊久毅是個「可愛又有智慧」的老公。「做這個智慧男人的老婆40年，我給他打滿分。」黃雅麟說。

莊久毅表示，他與癌細胞的「鬥爭」已分出勝負，現在身體很好。在廣西的事業將繼續，他看好廣西農業的發展空間。（蔣雪林/中新社記者）

（本文來源：中新網）