台灣自詡民主國家，嘴上說打著高規格選戰，卻成了沒水準的大混戰，扯底褲、丢泥巴，不繼秀下限，而手段最為卑劣的則是借攻擊候選人的親人來遂行目的。

資深媒體人周玉蔻無端爆料台北市長參選人蔣萬安令尊過去的緋聞案，此舉一出，除了無辜被牽連的張姓女士大動作提告外，明辨是非的台北市民更是群起激憤，抵制撻伐聲浪不停歇，並以「玉時俱焚」來影射周玉蒄真是民進黨的豬隊友。號稱扶龍王的台北市議員王世堅也僅能以「陳時中遇上無妄之災」聲援，壓根幫不上忙，更使不上力，任憑排山倒海的輿論席捲，重創陳時中選情。

台北選情瞎爆，新北選情亦是不遑多讓的烏龍百出，候選人林佳龍借近日學術論文暨研究計劃抄襲歪風，企圖混淆視聽，質疑市長侯友宜學士直攻博士的壯舉。殊不知，教育部明文規定，同等學歷即可報考警大博士班，導致林佳龍的攻擊反而幫侯友誼大打正面廣告，更被戲稱是「林烏龍」。

民進黨屢屢盲目質疑對手，胡亂潑髒水，企圖抹黑一個算一個，現在被看破手腳，反為對手加分，簡直笑掉台灣民衆大牙。而這類政客、名嘴，又笨又努力的暴衝行為，卻不能總以切割或斷箭來終止，導致政黨支持度大幅下滑，創下2016年執政以來最低點（台灣民意基金會9月民調，民進黨僅剩22.4%），離心離德的氛圍已有人陸續跳船，自以為是的民進黨同志們，走著走著，恐怕就散了、没了、被切割了！

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