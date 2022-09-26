（羅英德上將原著）

1937年9月26日上午6點鐘，由第八中隊暫時調來南京陵園圖書館臨時幫忙工作的喬特務員，將還沒有起床的白天班警戒人員，第二十四中隊的飛行員一個一個地叫醒。6時15分去用早餐，6時30分就要去機場，好讓昨天夜班的人員回來休息，這是第二十五隊。此時，二十四隊和二十五隊總共不到20架的飛機，一般說來是每天輪流負責防衛首都上空的任務，這是從9月21日以後的特別規定。

1937 年，京滬戰役期間，各大隊飛行員都集中住宿在林樹隱蔽的南京中山陵園圖書館。（圖文：作者朱力揚提供）

●中國空軍一鳴驚人

8月14日，日本海軍航空隊發動向我們猛烈攻擊，我空軍人員誓死抵抗，14日、15日、16日，我們在上海、杭州、南京、句容都打了很漂亮的仗。8月17日開始，空軍前敵總指揮部就決定將第三、第四、第五大隊所屬的八個中隊集中在南京、句容兩地，統一運用、統一指揮。

●第四大隊大隊長三度折翼

第三大隊大隊長蔣其炎於9月19日，在南京空戰中被日機擊落。第四大隊大隊長高志航於8月15日受傷，由王天祥接任，駐防南京。王天祥於8月22日在上海陣亡，9月由王常立接任。王常立接任不久後就受了重傷。第五大隊大隊長丁紀徐，於8月20日作戰失職，交軍法撤職查辦。因此，自9月中旬以後，第三、第四、第五大隊就沒有大隊長指揮了。就由各中隊聯合編組，而由前敵總指揮部直接負責指揮各中隊，因為此時連大隊長的人選，都不容易提出來了。

王天祥烈士，浙江黃岩人，黃埔軍官學校六期畢業後，轉入航空隊受訓。列入筧橋中央航校第一期。（圖文：作者朱力揚提供）

●各中隊戰機、人員相繼凋零

至於中隊長方面，第三大隊的第七中隊是霍克機成立的第一個部隊。可是老隊長王天祥陣亡，新隊長郝鴻藻在上海作戰被打了下去，副中隊長劉宗武於9月19日南京之戰受了傷，我本人於開戰之前是第七中隊分隊長，於8月16日奉命調到第五大隊的第二十四中隊接任副隊長。其他的隊員如劉領賜、楊慎言、楊春瑞、高品芳、趙世琦、楊孤帆等，調走的調走，傷亡的傷亡，剩下徐葆畇和范濤兩位，我乾脆帶他們到第二十四中隊來，如此，第七中隊就算結束了。

第三大隊的第八中隊飛的是義大利FIAT-CR32機，隊長、副隊長、分隊長和其他兩位隊員都陣亡，最後留下隊員岑澤鎏一個人，天天守著一架飛雅特機，他盡了最大的努力，每次作戰他必定參加，卻於9月22日南京之戰中被打了下來，機毀人傷，第八中隊亦就如此停下來了。

岑澤鎏（1912—1941）， 廣東恩平縣江洲大安人。廣東航空學校第六期甲班畢業。（圖文：作者朱力揚提供）

第三大隊的飛機陸續被打光，飛行軍官也死傷殆盡，可是機械人員和事務人員還是完整的。他們是當時南京作戰飛機修理維護的主要力量，必須有人帶著，否則他們連薪餉都領不到，於是前敵總指揮部徵得我個人同意，明令發佈我為「第二十四隊副隊長並暫兼空軍第七隊隊長」。因此，我除了白天忙於飛行工作以外，晚上還得處理些第七隊和第八隊的雜務，如分配工廠工作，準備撤退時之人事與交通運輸安排等。

9月21日早晨，第四大隊去蘭州接收新機。如此，東南戰區的整個空軍作戰責任，就落在第五大隊的二十四中隊和二十五中隊的肩上。

●日夜防衛首都

此時，日本的戰鬥機卻已經有200架左右，進駐了上海附近的飛機場，使得我們兩個中隊，總共不到20架的飛機，簡直疲於奔命，平均每人每日的任務量總在3次以上。難怪飛行員們每天晚上睡下去，人人都像一頭死了的豬，幾乎每個人都在「打呼嚕」。早上6點鐘，如果沒有人去叫喚，真是起不了床。有人在叫苦，但我們每個人都知道，如果沒有我們這幾個人在前線硬挺著，後方的新生力量是訓練不起來的。

9月19日以前，上海方面來的敵戰鬥機都是九五式，甚至九一式也有，現在，卻通通是九六式。這一個大轉變，使我們比以前更艱苦了。但是，我們必須挺起腰桿，硬頂上去，爭取我們新部隊所必須的時間。當時為了躲避日本飛機的轟炸，飛行員都住在林蔭隱密的中山陵園，輪到出警戒任務前再由卡車運到10公里外大校場機場。

6時30分，全隊到了機場，我是第二十四中隊的副隊長，每日警戒人員的編排是我的責任。習慣上，我總是在用早餐時，跟劉粹剛隊長先作口頭上的商討，然後將腹案寫在報告紙上，在警戒室的報告欄上用圖釘釘上。反正只有10個人，大家一看就清楚了。跟著每個人都去看看自己的飛機，和機工長談談，必要時，會試試發動機，然後就回警戒室待命。

1937年8月20日， 第五大隊在上海誤炸美國兵艦，大隊長丁紀徐送軍法辦理，中國駐美大使王正廷親赴美國國務院道歉。（美國政府檔案，圖文：作者朱力揚提供）

自從9月中旬以後，我們的隊形就改用了兩機一組的編隊。經過許多次失敗的經驗，飛行時已經不再使用三機編組的戰法了，血的教訓，不容你不作改變，這一天，二十四中隊的編組是：

第一組：劉粹剛（10月26日陣亡）、袁葆康

第二組：傅嘯宇（10月5日因作戰負傷亡）、董慶翔

第三組：鄒賡續、馬金鐘（10月6日陣亡）

第四組：羅英德、張韜良（10月14日陣亡）

第五組：徐葆畇（1943年湖北陣亡）、范濤（10月14日陣亡）

這個編組的10個人中，有7位是原來第二十四中隊的人員，我本人是新調來的，同時，我將第七隊剩下來的徐葆畇和范濤也一齊帶了過來。

6時50分，偵察飛機的天氣報告是：自上海至安慶全部陰天，南京附近雲高4500英尺，5500英尺出雲，雲上碧空，雲下亂雲甚多，有低至3000英尺者，南京至江陰間，有三處雲洞，可見陽光，但範圍並不太大。9時40分，防空監視哨報告：鎮江、儀征附近有機聲；9時55分，機聲由六合轉到烏衣去了。我問劉粹剛隊長「作何打算？」他反過來問我：「你說呢？」我說：「就速度言，大概是九六式偵察機，來看看天氣狀況，在這種天氣裡，即使他們用大編隊，來了也不一定能夠佔得很大的便宜。」他說：「那麼請你上去看看吧！」我說：「好的！」我召集了徐葆畇和鄒賡續兩個小組，作了3分鐘的匯報。

●兵分三路，攔截日機

我告訴隊員說：「低空亂雲那麼多，我們必須分開3條路去找。就是高空一組，低空南京以西至安慶一組，南京以東至丹陽一組。」我問鄒賡續他願意飛哪個位置，他表示願飛高空。徐葆畇說，他願意去烏衣方向找找看，因為他判斷敵機還會去蕪湖一帶偵察。我說：「好，那我就去句容。」我們決定在10時10分，徐葆畇一組離地，跟著鄒賡續那組起飛，我則在10時13分離地。

1936 年，徐葆畇休閒打獵時所攝。徐葆畇，河北玉田人，個性剛烈，有「小鋼砲」之稱， 青少年時有叛逆性，好打抱不平，但自從進入航校後，行為有巨大的改變，一 心一意要殺敵報國。徐作戰勇猛，抗戰期間立下了很多戰功。1941年，徐隨三大隊赴緬甸仰光接收P-40飛機，在一次打牌時，剛自美返國服務、英語流利的顧德昌 （顧維鈞之子）發牢騷說：「辛辛苦苦念了4年的大學，從美國回來加入抗戰的行列，才給一個上尉。」只見中隊長徐葆畇把牌一摔，說：「老子打了4年的仗， 賣了多少次命，才混到一個上尉。你小子在國外喝了幾年洋墨水，一回來就給 你上尉，還嫌小嗎？」徐葆畇其後升至第四大隊副大隊長，不幸於1943 年5月殉國。（圖文：作者朱力揚提供）

起飛前，我拿著地圖告訴張韜良，我判斷敵機回上海的路線，如果不是沿著長江的話，就必定沿著京滬鐵路，他絕對不會到雲上邊去，因為他沒有隻靠羅盤就能飛回上海的把握。今日他沿著長江北岸，經鎮江、六合、烏衣、全椒這一線而來，很可能從南京、句容、武進、無錫這一線回去。因此，我決心在紫金山、棲霞山之間等他，我在湯山附近南北向之線飛行時，如果我向北飛，請他飛在我的右翼。如果我向南飛，請立刻轉到左翼，比我後100英尺、高100英尺。如此，我便可以嚴密地監視著南京的方向，我告訴他，我在這裡飛了兩年，這裡的地形、地貌，少有人比我更清楚。他點點頭，我們就上機去了。

●金屬反光，瞬判敵蹤

我們在雲底下盤旋，經過兩個多小時日曬之後，雲層比兩小時以前薄得多了，雲高5000英尺，雲底下亂雲還是很多。不過，棲霞山方面已經有云洞，紫金山北面也有陽光照下來。於是，我由大連山與湯山之間，向北飛向棲霞山，然後轉回來，始終對紫金山嚴密注意著。

10時30分，忽然在紫金山方向，有一點亮光反射入我的眼簾，只有百分之一秒就過去了。我猛然想起，這是玻璃的或者是金屬的反光，我知道此刻我們在那個位置並沒有飛機，尤其是我們沒有鋁金屬的飛機，那麼，那一定是敵機到了。我立刻急轉向紫金山，並依靠著亂雲作掩護，說時遲、那時快，在我左前方的亂雲底，約3000英尺左右，一架九六式戰鬥機向東飛行，正側著機翼向他的右邊地圖查看。我立刻向僚機打個符號，失速倒轉下去，正好對著他的尾巴，以零度射向，發射了一串子彈。他立刻垂直上升，轉眼就升入雲頂上去了。

這時我的高度只有2500英尺，乃用全速升高至雲底下，同時請張韜良轉到我的右翼位置。我知道，我是絕對打中他了，因為位置實在佔得很好，而且距離似乎也夠了。我想，他跑不了，他既然受傷，絕對不敢在雲上飛行，所以我帶著張韜良直接飛向句容去等他。果然沒有多久，他就從寶華山南邊的雲洞穿下來，我以全速度追下去，直到丹陽，我正想再次射擊，可是射程太遠。他也以全速東飛，當我用盡了馬力，想再靠近一點時我發現他機身有縷白色霧狀的氣體，連串地從右翼後漏出來，形成一條白線。我很清楚，我已打中他的油箱了。

羅英德攔擊路徑圖：X1，羅開槍擊中山下七郎座機。X2，日機受傷出雲，向上海方向（東偏南）逃逸。羅英德尾隨，但追趕不上。（圖：Google Earth；圖文：作者朱力揚提供）

●日機迫降崑山，機員成俘

這時，我比他高約500英尺，但是，我追不上他。過了無錫，快到崑山時，白色的霧線忽然間就沒有了，他飛機的速度突然明顯地減低。我知道，他的汽油漏光了，我在崑山上空追上了他，見他已經在地面迫降，同時看著他的飛機翻了過去，那是在嘉定東邊的一塊田地上。我告訴張韜良，請他在上空掩護。我在100英尺高度盤旋了25分鐘，很快地，一群士兵從附近跑來，將飛機的尾巴提起來，把飛機翻正。一會兒，佈板符號出現在平地上，符號是三○二（303）團，這必然是一個訓練有素的部隊。據我的經驗，能夠在這麼快的時間擺出符號的，在那個時候是非常非常之少。我看著他們將日機飛航員由飛機內抱下來，再放在擔架上，我就帶著張韜良飛回南京。當飛機停下來，看看時間，已經是12點13分了。

日機逃逸路徑圖：X2，日機受傷出雲，向上海方向（東偏南）逃逸約250公里，於崑山東北10多公里雙鳳處，油盡、迫降、被俘；距其目的地，上海楊樹日本公大紗廠內臨時機場（圖最右標示），不過約15分鐘，75公里左右。（圖：Google Earth；圖文：作者朱力揚提供）

降落後，正在告訴機工長填寫飛行時間，總站說曾接獲前線陸軍第三○二（303）團團長來長途電話，說要找二四○四號飛機的飛行員說話，我說你還沒有回來，對方表示二四○四號飛機打下的日本人已經捉到了，人是昏過去了，但還是活的，請空軍立刻派人去接回後方。我說：「是有那麼一回事。我正想報告您呢！」於是我擺開了地圖，詳細向他們說明地點和地面應走的路線。石邦藩總站長已經組成一個小組去運那九六式飛機，他們拿著我的地圖就出發了。

不一會兒，丁普明副總站長給我接通了嘉定三○二（303）團的電話，那邊一位軍官說，常（程智）團長到前線去了，我問他那位日本飛行員怎樣了？他表示在飛機翻過來時就昏了過去，似乎左臂是腫大了，已經給他敷上了雲南白藥，還縛在擔架上。剛才醒了一下，現在又睡著了，他不肯說話，前線也沒有人會說日本話，因此，請空軍立刻派人來將他運走。我告訴他，人已派出去了，可能明天上午才能到達。接著，石邦藩、丁普明、劉粹剛等人面前，將詳細情形說了一遍，並請前敵總指揮部登記羅英德、張韜良合擊九六式戰鬥機一架，並俘虜山下七郎上尉一員。如此，這事就算辦完了。

【〈太倉縣墜落敵機〉（中央社蘇州27日電）26日上午10時有敵機九六式902 號在太倉縣境受傷墜落。俘獲敵空軍聯隊第二分隊長山下七郎一名。據供，籍貫九州福岡線久留米市，梅滿町九三零番地，父名山下德次郎，並云中國軍隊之英勇，實出乎日人意料之外。伊甚望早日停止戰爭，若能生還，誓不再做軍人。被俘獲後，蒙我優待，尤為慚愧云云。】被羅英德所擊落飛機 的消 息，於第二天見諸報 章。報載敵機10時被擊落，羅原著敘述為10時30分。太倉在崑山東北，臨長江，是著名 物理學家吳健雄的故鄉；鄭和下西洋就是從附近的瀏河口出長 江入東海。（圖文：作者朱力揚提供）

俘獲山下七郎的部隊是陳誠15集團軍51師（師長王耀武）的303團，團長為程智。（白中琪提供；圖文：作者朱力揚提供）

（作者著有著《中國空軍抗戰記憶》一書）

【未完待續，朱力揚專欄每周一刊出】