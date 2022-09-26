2012年9月25日，以宜蘭漁民為主的「為生存、護漁權」民間保釣活動，集結75艘漁船從南方澳出發，前往釣魚台海域，與日本海上保安廳巡邏艇對峙，伺機登島，海巡署亦出動超過10艘艦艇護航。為了捍衛領土主權，海上風雲壯闊、陸上民情激昂。但2022年的今天，美日澳印「四方安全對話」日方當然視「釣魚台列嶼」為「尖閣群島」，宜蘭的中小學生被問到釣魚台主權時，居然也認為是日本的！下一代的主權認知顛覆，就得問問108課綱了。

世界上任何一個國家的國民基本教育，其隱性邏輯必在建立國民對國家現狀與未來前景的共識。何謂也？國家構成的要素為人民、領土、主權、政府，缺一不可。因此，世界各國在面對攸關國家主權、領土得失之事，莫不寸土必爭，絕不輕言放棄。並通過教育建立全民主權意識，作為政府爭取主權的強大後盾。事實證明，青少年時期建立的共識與價值觀，確實影響了我們一生的選擇與作為。

釣魚台列嶼的面積雖然合計不到10平方公里，但周遭有大量魚群，是台灣漁民重要漁場；周圍海域面積大約為17萬平方公里，更可能蘊藏有大量石油，是重要的國家資源，無論戰略、經濟、政治地位均極重要。且釣魚台身分清楚，從地質結構來看，她是台灣附屬東北諸島島鏈的一部分，歷史記載她14世紀便已被中國發現並管理，地籍隸屬宜蘭頭城。其得失實攸關我國領土主權、漁民生計和台灣人民尊嚴。

如今釣魚台由日本實質控制，政府理應透過各種方式爭取主權的回歸，保護漁民捕魚的權利，更應在教科書中詳細說明來龍去脈，以提高學生對領土與主權的意識，並認識到領土主權問題如何影響人民的勞動與生活。但108課綱及歷史、地理、公民各版本教科書卻都輕忽此事，或略而不提，或國家立場模糊。若政府從教科書開始，就如此誤導學生主權意識，釣魚台列嶼就真的變成尖閣群島了。

主權之爭所在多有，日本與韓國也有獨島（日稱竹島）歸屬的主權爭議。韓國角色類似台灣，但她機敏的注意到舊金山和約未明文規定獨島地位，恐有歸屬問題，遂在和約生效前，自行發佈主權宣言，主張韓國對獨島擁有主權，並劃入韓國海域範圍內，派員長駐該地。教科書內更一再闡述立場，以貫徹實效支配獨島的意圖。這是我們當年該做沒做的事。日本雖居於下風，但她仍每年發表外交抗議文書，並將此事編入國內中小學課程教材，藉以長期保持獨島地位的爭議狀態。這是我們現在應該效仿的事。

婆娑之洋，美麗之島，我先王先民之景命，實式憑之。領土主權面前，只有大是大非，沒有閃躲空間，閃躲就是自廢武功、自斷手腳。沒有任何政權有權力，剝奪了未來子孫承襲先人遺產的權利。（作者為中華語文教育促進協會秘書長）

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