稍早蘇貞昌到屏東視察屏東榮總新建工程進度，會前接受媒體聯訪時表示，疫苗是戰略物資，台灣是全世界極少數能自己做疫苗的國家，要支持自己有這種戰略物資，也要爭取國際上通過科學檢驗後認同，他就打高端的疫苗。高端疫苗這一路走來弊端滿滿，迄今仍能未釋疑，在日本拒絕高端後，蘇院長此刻竟還斗膽為高端疫苗背書，真是難以想像。

或許之前有許多忠實民進黨粉絲接受號召注射高端疫苗，現在聽到日本開放觀光客，卻不被認可，必須要自費PCR才能前往，感覺有被騙的悵然。這難道不是因為支持蔡政府所換來的代價？現在蘇貞昌竟然繼續大言不慚吹噓台灣是少數能做疫苗的國家？

蘇貞昌說，要支持自己有這種戰略物資。我們願意相信蔡總統與蘇院長身先士卒捲起袖子施打國產的高端疫苗，是以行動證明，但是迄今國際幾乎都對高端敬謝不敏，蔡政府不必對人民釋疑嗎？對照之前高端不被國人接受與形同「私相授受」的圖利嫌疑，尤其是高端業者並沒有繼續努力讓世衛認證，可見就是圖短線獲利，不在乎疫苗實效。

蘇貞昌強調，所有的努力來到最後一哩路，希望大家能從各方面做好準備，為了國家能走向世界。然而我們只看到生產高端業者與部分投資者賺得口袋飽飽，政客則大聲的轉身投入選舉，其中沒有貓膩嗎？蘇院長難道不該給個解釋？

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