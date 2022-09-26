大陸國務委員兼外長王毅在聯合國大會上發表演說。圖／新華社

中國大陸外長王毅在聯合國大會發表演講，重申51年前聯大通過的2758號決議，解決了中國代表權的問題，並強調只有實現完全統一，台海才能持久和平。2758決議文就是封堵了兩個中國和一中一台之路，台灣要有新的論述。

8月10日公布的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，拿掉了台灣保留軍隊。其實，2020年中出台「香港模式」等於已明白告示「和平統一」結束了，只剩武統。大陸軍隊一旦登陸台灣，豈有再撤之理？所以，台灣不再能也不需要保留軍隊，武統格局已定，九二共識與和平統一都是空話與暫時維持發動武統前局面的幌子，除非台灣有高明過硬的政治戰略，能化解武統的客觀需求與理由。

所謂的「除非台灣有高明過硬的政治戰略」是指，台灣方面能提出取代「九二共識」一詞、又為中共無法拒絕、且無出兵口實的新說法與配套主張與論述，並在此基礎上台灣能有要求展開政治對話的主動權。有要求的主動權，當然也有日後因應情勢暫時拒絕或擱置的主動權。不需畏懼政治對話。

至於2758號決議，個人以為，只有「兩岸同屬一個中國」，拿出事實根據，力陳「一個中國不是中華人民共和國，在兩岸同屬一中的事實基本面上，兩岸自1949年以來迄今是互不隸屬，互不為代表，大陸雖大，無台灣難以稱為全中國，兩岸同屬一中的連結關鍵在中華民國政府的歷史上，恰恰是中華人民共和國政府的大短板」。

事實是有力量的，要敢於根據事實基本面論述過去以迄於今的一個中國的事實，並提出未來一個中國的願景，告訴大陸廣大人民群眾與海外華人歷史的真相，呈現歷史不是可以從任意改造與扭曲的「決議」產出的。只有坦誠面對自身的歷史錯誤與教訓，才有真正之中華民族偉大復興的基本條件。

有未來的願景，才能真正拉動人心的嚮慕，但要根據事實基本面與一般經驗法則立論，才會有真正堅實的基礎與力量。人心是最大的政治，只要人心改變，政治體制就必須變，這才是兩岸和平與台灣安全的最大保證。要先有大陸政治體制改革的成功，才有和平統一的可能。否則，就是武統，這是政治現實，除非對「和平」二字有另外之玩弄辯證法遊戲的定義。鑒於社會主義核心價值觀中有自由、民主、法治、平等、公正等，這種可能性不能排除，大家要有心理準備。

要能提出與執行「高明過硬的政治戰略」要善於利用客觀條件與發揮主觀能力，客觀條件涉及戰略位置以及歷史資產，國民黨優於民進黨；主觀能力在於膽與識，亦即發揮主觀能動性的能力，這要求擬定與執行戰略者要有過硬的思維能力與風骨氣節，國民黨上下找不到一人，這是該黨與台灣的悲哀。民進黨人比國民黨人有能力，但必須先站到兩岸一中的立場，主觀能力才有發揮的餘地與機會。（作者為時事評論人）

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