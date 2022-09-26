歐洲能源危機，民眾燒材取暖引起木材短缺。（示意圖／路透社）

歐洲人民利益被犧牲，政客在乎嗎？並不。只在乎撈自己好處。

最近整個歐洲都在抗議示威。都在抗議他們自己的政府。訴求很卑微，就是要活下去。捷克爆發7萬人抗議。德國萊比錫爆發遊行。英國港口鐵路工人罷工法國各種示威，再發生各種產業的罷工。奧地利是8個城市抗議，更要求退出北約。主題只有一個，就是我們要吃飯。

歐盟以前俄羅斯能源占比40%以上，現在狂降到20%。美國占到26%，是去年的4.5倍。每一艘到歐盟的美國液化天然氣，LNG船就是液化天然氣船，淨賺1億美元。電價上漲10倍。英國家庭平均一年交3300英鎊的電費跟燃氣費。

德國現在平均家庭電費，一個月是450歐元以上。而平均工資是2000歐元。所以，光是電費，就占工資超過五分之一。天然氣也是狂漲，是以前的3倍。義大利一個家庭一個月的能源價格，要700多歐元，也就是2萬多台幣。麵粉、玉米跟食用油也是拚命漲。

9月25日德國北部城市盧布明遊行，3500位民眾聚集在這裡抗議。為什麼挑盧布明抗議呢？因為盧布明是俄羅斯輸往歐洲天然氣管，北溪二號的終點。

所以，群眾要求德國政府立刻啟用北溪二號天然氣管，並且立刻停止對俄羅斯能源制裁。他們的口號是：開通北溪二號，德國才有未來。而這一場抗議，是9月的第二次了。北溪二號因為烏克蘭跟美國的刻意阻攔，命運多舛。終於在2021年9月正式完工，原來是計畫在2021年年底，也就是去年年底正式使用。所以，如果歐盟沒有言而無信，沒有自殺式地抵制俄羅斯，哪來的歐洲能源危機呢？這是怎樣的諷刺，怎樣的無奈？

歐洲最近一股極右派風潮。義大利現在正在選舉，義大利兄弟黨領導人梅洛尼，很有可能成為二戰以後，歐洲大國第一個上臺的極右派領導人。法國極右派國民聯盟領導人瑪麗娜勒龐，差一點就打敗馬克宏當選總統。剛剛選完的瑞典，極右派成為右派聯盟打敗左派掌權的重要基礎。所以，美國的華盛頓郵報跟歐盟委員會主席馮德萊恩，都發出警告，甚至是威脅。可是，這一切，不都是你們造成的嗎？經濟動盪，難民大增，必然造成極右派上台，這是基本邏輯。

歐洲現在面臨的狀況，都不是天災，全都是人禍。歐洲面臨的，不是經濟低谷，而是生存危機。生存危機，包括了起碼四點：能源危機跟糧食危機，是因為歐美政客；拱火俄烏戰爭，然後還要拚命抵制俄羅斯能源，是因為歐美政客；難民危機，也是因為歐美政客。歐盟跟美國一起，製造了俄烏戰爭，也用各種方式參加了俄烏戰爭。

政客跟財團是沒有血淚的。人民想要活下去，可是，政客跟財團有自己的利益。可怕的是，他們的利益，常常跟人民是對立的。那人民為什麼還讓政客繼續掌權？因為，選舉的邏輯，有時候跟是非沒有關係。

歐盟政客認為，只要操作輿論讓人民恨俄羅斯。不夠？再把中國拉出來恨。這樣，能源漲價、生活艱難，都找到背鍋的人了。

這就是為什麼歐洲人民生活水深火熱，政客努力的卻不是讓人民好好生活下去，而是專心加大人民對俄羅斯的仇恨值。甚至強迫在歐洲劇本裡，硬把中國當做反派角色。

但其實，歐洲現在還有這樣一個生活可以過，那是因為有中國。又要中國的市場，又要處處跟著美國抵制中國。歐洲的如意算盤是，借著批鬥中國，抵制中國，要把中國當成繼俄國之後的最佳工具人。我要你的投資，我要你的市場，我要你的合作。但是，我保留一切譴責你，抵制你，反對你，撕毀一切合約承諾的權力。只要我需要。

台灣並不是旁觀者。俄烏戰爭帶來的能源與糧食上漲，台灣也是受害者。更可怕的是，美國一手炮製了俄烏戰爭，也正在把台灣推向烏克蘭的血淋淋之路。（作者為作家）

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