蔡英文執政以後，台灣的媒體逐漸成為一言堂，政府以政治力介入新聞的人事、節目、報導以及營運，昭然若揭。所謂黨政軍退出媒體，成了一個天大的笑話，執政黨以公權力及龐大的政商資源，用各種不同的名目，挹助收買特定立場的媒體，為其擦脂抹粉、歌功頌德、打擊分化、抹黑造謠，以致誰控制了媒體，誰就可以帶動風向，掌控議題。

近日綠營媒體國師周玉蔻連環爆料，意在攻擊國民黨台北市長候選人蔣萬安的身世以及他父親20年前的緋聞，結果卻無端扯出一個無辜受累的張淑娟女士。作為一個媒體人，周玉蔻無疑讓我們見識到了什麼叫做「沒有道德、沒有倫理、沒有恥度」的無差別獵巫。

周玉蔻與當前的民進黨與蔡政府高層交好，眾所皆知。從已經公開的資料，自2018到2021短短四年，她的「放言傳媒」所拿到政府單位與國營企業的標案就近千萬，而且包山包海，玲瓏滿目，從防疫政策、流行音樂、台語教學到交通宣導，可以說是靠黨的奶水養的媒體人，難怪周玉蔻會被宅神朱學恒稱為「惡毒至極的側翼」。

作為一個綠營側翼，周玉蔻永遠站在當權派的那一方，慣用攻擊抹黑、造謠等三流手段打擊在野黨的候選人。故此，蔣萬安因其特殊的蔣家身分會被周拿出來說嘴也不令人意外，怎料周玉蔻卻進一步無端扯出張淑娟女士，這實在是挑戰身為「人」所該具有的「是非黑白」與「禮義廉恥」的道德底線。

周玉蔻是一個媒體人，受到綠營與蔡政府特別的賞識與眷顧，不但可以直達天聽而且掌握絕對的話語權優勢。相反地，張淑娟女士只是一個平常的老百姓，無權無勢。因此周用這種無所忌憚的抹黑造謠損人名節，特別令人感到氣憤。如果這些擁有特權的媒體人與綠營側翼，可以毫無顧忌地搬弄是非、造謠生事，那麼我們所標榜的價值跟文明的底線，到底在哪裡呢？

最難堪的是，事後周玉蔻不但沒有悔意，更在節目中大剌剌地對陳時中放電喊出「投給陳時中就是投給周玉蔻，喜歡周玉蔻的就投給陳時中」，逼得民進黨台北市長候選人陳時中必須出來切割說：「跟周玉蔻沒有私交，連結要有證據。」接著又狠狠補上一刀：「大家要來互相扣帽子，那怎麼不說投給蔣萬安就是投給周玉蔻？」陳時中這種過河拆橋的行徑，固然是與渣男沒有兩樣。

但可悲之人必有可恨之處。一個媒體人的天職是監督政府，而不是像周玉蔻一樣成為當權派的打手。無論如何，台灣有這樣的媒體人，可以一面靠著政府給標案養，一面在媒體上開政論節目攻擊在野黨，這實在是台灣民主的恥辱，反映出的正是一個「是非不清、黑白不分、反智理盲、道德淪喪」的退化社會。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）