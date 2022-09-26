台北市長民進黨籍參選人陳時中政策影片出現廁所偷窺橋段喧騰一時，即便公開道歉卻仍不忘抨擊對手「光責備不會當選」，這類拿犯罪當創意的競選廣告背後，突顯的是國內「變態擴散」的社會現象。

競選廣告在民主國家已經成為一種宣傳手段，目的是讓參選人變成可銷售的商品，也將帶動社會支配性的價值與觀念，最終形成一種意象驅動投票行為；如今這支政策影片卻在陳時中競選團隊審稿通過，無疑顯露心理扭曲的變態價值。

法國60年代的學者傅柯在《性史》提到18、19世紀以前，違反「婚姻合約」或是尋求「怪異愉悅」都被視為同一種該譴責的行為，直到性論述揭櫫，婚內性的談論反而付之闕如，變態性的孳生後續成為討論焦點。陳時中的競選團隊會讓這支「免治馬桶」偷窺影片做為競選廣告而「集體失智」，主要在於符合「政治價值」以及違反「法律行為」被分開處理，導致個人參選的慾望秩序逾越法律界線，最終跳脫倫理常軌而遭受批判，凸顯一種性別霸凌的「變態擴散」。

根據衛福部統計關於性騷擾在去年成立件數已經超過千件以上，身為政治人物理應受到嚴厲批判，尤其是在教育系統產生一種模仿效應，恐將合理化變態者的行徑。

陳時中政策影片無疑形塑「變態擴散」，傳遞一種心理扭曲的負面價值，若讓這種「怪異愉悅」染指社會系統，即便公開道歉也已覆水難收。

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