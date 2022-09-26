英國新上任的女首相特拉斯第一個重大政策就是：推動大規模減稅，理由是為了「提振經濟景氣」。但這是一個註定惡化貧富差距、甚至對經濟亦無幫助的政策，因為台灣也才經歷過此教訓。

這項減稅計畫被視為是英國近50年來「最激進」的減稅方案，財政大臣稱高稅率「破壞了英國的競爭力」，減稅是「新時代來臨」，而且堅持這個減稅方案是「公平的」，較低所得與富人都能受惠於減稅。在野黨工黨則批評這是一項「獎賞富者的計畫」。

從過去的案例來看，這個減稅計畫確實是「獎賞富人」的成分更重，幫助經濟增長的效果更低；因為40年前雷根、柴契爾夫人主政時「新自由主義」當道，各國幾乎都經歷大幅減稅的過程。

但多年後回頭檢討，唯一的共識與定論是：因大幅減稅讓各國貧富差距擴大，至於對經濟的幫助則不明確。當年盛行一時的所謂「涓滴經濟學」也早已退潮。而從英國這次的減稅內容來看，很明顯是低所得者得到的減稅利益極低，大部分減稅利益都集中在富人身上，最後必然再拉大貧富差距。

這個情況與蔡政府上任後的「稅改」類似，雖然表面上所有民眾都有享受到減稅利益，但實際狀況是富人享受最高額的減稅利益，從數百萬到數億元不等；一般民眾的減稅利益大概就是區區數百到數千元。結果就是這幾年國內所得差距年年擴大。

英國在面對通膨上揚、許多低所得家庭的支出都出問題、經濟瀕臨衰退時，祭出大減稅政策，必然導致所得差距擴大；至於是否能提振經濟，坦白說，希望也不大，即使真能對經濟稍有助益，也是飲鴆止渴的作法，不足取。