下月16日將召開中共二十大，「修改黨章」是三大重點議題之一。外界除關注中國大陸國家主席習近平是否連任及相關的人事布局外，最重要的是「修改黨章」會不會出乎外界意料？黨章修訂不僅再強化中共黨內核心意志，更是未來5年政局走向的依據。

中共《新華社》月初透露二十大的三大任務，即政治報告、中紀委報告及黨章修訂。眾所周知，5年前的十九大是歷屆黨大會黨章修訂最繁複的一次，總共修改了107處，含總綱58處及條文49處，共11章、1萬9450字，總綱是2012年習近平上台後發表黨政軍經相關論述的核心思想，堪稱習思想集大成，也是共產黨員學習最好的活教材。

以十九大黨章為例，總綱確立了中共黨的指導思想，將十九大首次提出的「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入，並大篇幅論述習2012年上台後至十九大第一任期前提出的關鍵語，如「四個自信」、「兩個維護」、「四個偉大」、「一帶一路」、「人類命運共同體」等。從十九大黨章可見「習核心」是當年黨大會對外形塑的重點，強化黨一元化領導則是面對新時代的重點，藉此凝聚團結力量，一致對外。

預料這次也不例外，十九大後習近平發表過的治國理政新思路、面對「新時代」的新觀點、新說法，必將列入黨章，其中最重要的包括去年11月十九屆六中全會公布的《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》（第三份歷史決議），以及「第二個百年」。

十九屆六中閉幕後，中共中央政策研究室主任江金權召開新聞發布會，詳細表述「兩個確立」──「確立習近平同志黨中央核心、全黨核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」的精義；指習近平是「黨的核心、人民領袖、軍隊統帥」。「人民領袖」雖非首次提法，但若列入黨章，則是毛澤東後的第一人。

此外，台灣最關注的是二十大如何表述「統一」？從十九屆六中發表「第三份歷史決議」，到今年8月提出《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，預料習近平必然重視「統一」意涵的提出。十九大黨章用語稍嫌簡略，關鍵字是「完成祖國統一大業」，相信二十大表述必然更細緻，放入「歷史決議」文字「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務」，應是可以預期的。

近期外媒認為二十大可能恢復「八大」體制，但預料機率不大。1956年中共召開八大時，體制特色是政治局架構含中央委員會主席，即「黨主席制」，毛為主席，下設以毛為首的6名政治局常委，總書記是鄧小平，類似今天的中央書記書第一書記。但以習目前身兼10多個小組長及核心地位來看，此舉既疊床架屋且不利習形象，可能性應不大。

（作者為資深媒體人）