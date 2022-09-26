在物價上漲的巨大壓力下，美國聯準會21日宣布升息3碼，今年3月以來累計調升了12碼，聯邦基準利率已升到2008年金融危機以來的最高水準。但聯準會公布的利率點狀圖卻暗示，今年年底利率還會繼續升高，預估明年中的利率將來到4.6%，到2024年才會開始降低。我國央行隨後也在22日將利率升息半碼，存款準備率升高1碼；累計從3月迄今，我國央行也調升了利率2碼。

在台美兩地利率差距擴大之下，新台幣匯率當然走貶，兌換美元價位從去年平均28.02貶破了31.5，今年已貶過11%。央行預估台幣第4季會繼續貶到31.92，令人膽戰心驚。雖然央行宣稱，新台幣走貶並非外資外流，而是外資賣股實現獲利、匯出資金所致，但看不出這兩者有何差異，利差擴大導致資金外流，新台幣隨之走貶，應無疑義。

然而，台幣走貶會產生何種後果呢？首先，短期間當然讓台灣產品的國際報價降低，有利於出口。其次，台灣的進口品價格變貴，消費面若能反映，就會減少進口；若無法降低消費，就會提高進口成本、衝擊物價。在兩者的影響之間，央行甘願冒著物價可能繼續升高的風險，讓利差擴大、台幣走貶，應是寄望台灣出口可以獲得更有力的支撐，即使不「屢創新高」，至少不會顯著下降。

然而，央行經常忘了，經濟成長只是經濟發展的「手段」，經濟發展的「目的」則是要讓人民過更好的生活，因此，在出口和進口之間、消費者和生產者之間，都必須保持平衡。

台灣已是高度開發的經濟體，「一切為成長」的階段應該讓它過去。刻意壓低調升利率的幅度(2碼對12碼)，讓新台幣繼續走貶，是可讓經濟成長在短期間有較佳表現，但卻犧牲消費者的權益，包括進口品變貴、通貨膨脹變高、生活和旅遊成本變高，結果就是犧牲了大量消費者的生活水準和滿意度，成就少數擁有生產資本的資本家，讓他們獲利更多。這不僅是政策上的不公平，更造成「所得分配」持續惡化，製造更嚴重的社會問題。

在維持較平衡的利率升降調整之下，還是可透過適當的努力，讓經濟維持滿意的成長，那就是激勵國內投資和吸引外來投資。在面臨「元宇宙」快速發展及高科技飛快進步的此時，引導國內生產占比巨大、但相對落後的服務業投資數位科技，帶動服務效能和生產力；準備好在國際間彼此重開國門之下，能以最佳策略吸引大量境外旅客；降低台灣的政治和軍事風險，避免資金外流和投資停頓，都是我們可以努力的方向。搶搭國際匯率重整的機會，操作新台幣超前貶值，不是國際競爭和發展的正道。

（作者為華梵大學特聘教授）