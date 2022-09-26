美國眾議院議長裴洛西訪台、參議院外交委員會通過《台灣政策法》、拜登總統第4度宣示美國將出兵防衛台灣，在這一連串讓美中關係更惡化、台海情勢更嚴峻事件後，拜登趁出席聯合國大會機會，對國際社會宣示美國一中政策不變，反對任何一方片面改變台海現狀，將努力維護台海和平穩定，並表明美國不尋求與中國對抗、不尋求冷戰、不尋求任何國家選邊，大陸外交部很快以正面態度回應拜登的演說。美、中難得利用聯合國大會場域，隔空傳遞了理性、務實的訊號，美中關係在緊張中出現回穩的跡象。

美國避免過度刺激中國

從美國參院外委會通過《台灣政策法》，已可看出雙方有意為緊張關係降溫，中方並未如裴洛西訪台般做出強烈的反應，僅就事論事表達反對的立場，稱將視該案的進展和最終結果採取必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。拜登政府對《台灣政策法》採取消極立場，既不反對也不鼓勵，媒體並以美國總統對國會通過法案享有否決權，暗示即使參眾兩院聯席會議最後通過，拜登總統仍有否決的可能。

拜登第4度宣示美國將出兵台灣防衛台灣，同時表示美國不鼓勵台獨，稱要由台灣自行決定，外界解讀美國由「戰略模糊」轉向「戰略清晰」，也是拜登在台灣議題上最強硬的表態。大陸外交部發言人第一時間表達強烈不滿和堅決反對的態度，表示將向美方提出嚴正交涉。但大陸外交部網站很快刪除了相關問答紀錄，顯然要冷處理拜登的談話。

白宮與國務院對拜登接受媒體訪問時有關「出兵防衛台灣」的談話，反應非常審慎，白宮國家安全顧問蘇利文及國安會印太事務總監坎貝爾接續宣示，美國恪守一中政策，反對片面改變現狀。蘇利文強調，拜登「清楚且毫不含糊地強調並重申一中政策」，兩位最重要外事官員避免過度刺激中國的意圖非常明顯。

王毅稍早在紐約發表演說，提出中國的5個「確定性」，包括邁向共同富裕、改革開放、中美和平共處、歡迎美國企業在華發展、中美多邊協調等，意在降低美方對中國戰略意圖的懷疑。他強調美中要對話不要對抗、要協商不要脅迫，合作可以達成許多有利於兩國與世界的大事，但前提是維護好中美關係的政治基礎，尤其是切實恪守一個中國原則。美中雙方都傳達了正向訊息，也為11月拜習第一次實體峰會搭建了舞台。

美國對台的支持有底線

台灣對拜登在聯大的演說表達歡迎之意，認為拜登在國際場域重申美國維護台海現狀的堅定意願，維護台海和平的發言深具意義；大陸則期望美方能更進一步落實「四不一無意」承諾，回歸「中美三個聯合公報」的原點，慎重妥善處理涉台問題，維護好中美關係的政治基礎，兩岸對拜登的聯合國演說各取所需。

美中台三方對台海現狀及一中定義，各有不同的認知，美中雖相互指責對方，但兩大強權仍能維持對話、溝通、談判，弱勢的台灣卻失去與大陸的溝通管道，因而淪為美國的籌碼。駐美代表蕭美琴對拜登「美軍將捍衛台灣」的表態感性表示，「我們聽到拜登總統的心裡話」，但對拜登在聯合國宣示一中政策，卻視而不見。拜登的宣示代表美國對台海和平與台灣安全的重視，也代表美國對台灣的支持並非沒有底線。

過去幾個月，從裴洛西訪台到拜登聯合國發言，美方傳遞的訊號十分矛盾，並未從「戰略模糊」走向「戰略清晰」，反而顯得「戰略混淆」，疊加美國對「修昔底德陷阱」的憂心與中方日漸高漲的統一情結，美中互疑、相互誤判的風險仍然存在。美中這一輪隔空表態無法化解長期以來的歧見，台海和平依然充滿挑戰與風險，但美中在一中問題漸建立共識，雙方關係護欄可望更紮實，台灣需務實因應。