英國前女王伊麗莎白二世9月8日在蘇格蘭北部的巴爾莫勒爾堡去世，她兩天前才在此任命了英國的新任首相特拉斯，的確是鞠躬盡瘁到生命的最後一天。女王靈柩離開了巴爾莫勒爾堡，沿途經過並停靈24小時在蘇格蘭首府愛丁堡，再搭乘專機到倫敦西敏寺教堂，最後移葬於溫莎堡。數以十萬計的民眾在靈車經過的道路兩旁向靈車拋擲獻花，以及在白金漢宮、溫莎堡等皇室官邸外，致意、默哀，備極哀榮。

伊麗莎白二世在位期間謹守憲政分際，統而不治，將聯合王國維繫起來。女王也算是蘇格蘭人，但擔任英格蘭國王，並讓蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭，以及其他大英國協王國成員同時奉為共主。她強烈的國家責任感、親民的個人作風和獨特的個人魅力，在英國和國協的關係與憲政穩定上發揮了不可磨滅的影響。女王每次出席國協國家活動，都是焦點。當「天佑女王」的國歌響起，「一頂王冠，多元共主」，讓人感受到大英國協的具體存在和真正的意涵。

近年來，英國遇到不少麻煩事，首先英國整體國力下降；其次，脫歐議題曾一度長期內耗僵持不下；蘇格蘭、北愛爾蘭，甚至威爾斯民眾開始要求脫離聯合王國獨立；紐西蘭、澳洲、加拿大等國改制共和國的聲音不斷。女王以自己的威望尚能維繫英國的團結穩定。但是女王逝世後，各方開始擔憂英國乃至國協的前途。

查爾斯三世國王的個人魅力與操守遠不如他的母親，他無法如女王那樣保持對聯合王國與國協的影響力。英國脫歐之後，蘇格蘭和北愛爾蘭人再次掀起獨立運動的高潮。蘇格蘭首席大臣不斷催促英國政府同意進行第二次獨立公投，但現任首相特拉斯則強硬地予以回絕。即使女王靈柩從北部抵達愛丁堡之際，哀悼的蘇格蘭人並不揮舞英國米字旗，蘇格蘭的獨立傾向可見一般。

北愛爾蘭也潛伏危機，脫歐之後，愛爾蘭共和軍的政治側翼新芬黨聲勢大漲，他們的主張一直要求脫離聯合王國並且與南部的愛爾蘭共和國合併，並在今年北愛選舉中首次贏得議會多數席位。這在2、30年前是絕難想像的情景。

從歷史長遠的角度來看，自從布萊爾給予蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭成立自治政府之後，蘇格蘭獨立；北愛爾蘭獨立再與愛爾蘭合併；國協王國內的紐西蘭、澳洲、加拿大等國改制為共和國都是難以避免的。

特拉斯繼任首相的生涯史無前例。她於9月6日獲英女王任命為首相，兩天後，在位70年的女王逝世。女王去世前數小時，特拉斯公布了極具爭議的施政經濟刺激計畫，包括為面臨能源帳單飆升的英國人提供支持，以及自1972年以來最激進的減稅方案。但隨後，由於英國全國進入哀悼靜默期，一切政治運作與爭議都暫時停止。

但慘淡的經濟數據、激進的財政計畫以及強勢美元導致英鎊大幅貶值，創歷史新低。再加上英國對烏克蘭毫無保留的政治與軍事支援，對俄羅斯採取強硬政策而大舉增加國防軍事支出，預計將達到GDP的2.3%，這些都對英國原本已經孱弱的經濟增加額外的負擔。

在外交層面上，特拉斯決心要重寫英國脫歐協議關於北愛爾蘭一國兩制的特殊狀態，將北愛重新放回聯合王國單一關稅架構之內，但此舉無異切斷南北愛爾蘭的陸地聯繫，加劇英國與歐盟的緊張關係。再加上拜登不但身為、也代表愛爾蘭裔的美國天主教徒，此舉可能破壞英美特殊關係。拜登在國喪期間與聯合國大會期間，二次取消與她的會晤，她卻還要追隨美國對抗中國的崛起。

英國為女王離去舉行盛大的葬禮，舉世政要冠蓋雲集倫敦哀悼。最終，在下沉的棺木與遠去的風笛聲中，女王離去的背影，其實象徵一個時代的終結與帝國逐漸消逝的榮光，留下左支右絀的「小不列顛」。

（作者為國立雲林科技大學副教授）