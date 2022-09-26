因不滿被指為前總統府秘書長蔣孝嚴（當時名章孝嚴）1999年間緋聞案的女主角，前中國小姐張淑娟26日赴北檢按鈴申告綠營名嘴周玉蔻及蔡玉真加重誹謗。周玉蔻26日也現身北檢，對張淑娟表示道歉。不過，周在臉書上仍強硬表示「道歉與真相，是平行線的兩回事」，要求蔣孝嚴不要躲。

今年80歲的蔣孝嚴是國民黨台北市長候選人蔣萬安的父親，他淡出政壇多年，張淑娟更早已不是公眾人物，然而，由於周玉蔻不斷爆料蔣孝嚴當年桃色糾紛的細節，他們被迫成為外界關注的對象。張淑娟 強調自己並不認識蔣孝嚴，蔣萬安則要求周玉蔻直球對決，不要牽扯其他無辜的人。

外界普遍認為，周玉蔻的種種舉動是為民進黨台北市長候選人陳時中的選情加溫，她還在節目和社群媒體上多次對陳時中表達敬仰之情，大談「我就是愛阿中」，叫台北市長柯文哲不要吃醋，甚至在電視節目上直接數度呼籲選民「喜歡周玉蔻就投給陳時中」，把自己跟陳時中綁在一起，網友因此發明了「時指緊蔻」這句成語，以顯示兩人的好交情。

面對周玉蔻的強勢示愛，陳時中似乎也不敢回絕，只能委婉地表示，周玉蔻的愛是大愛，不是男女情愫的愛，陳時中還說，「這是一種好事情。」

但這究竟是不是好事，陳時中應該點滴在心頭。面對外界不斷將他和周連結，陳時中日前竟說出「投給蔣萬安就是投給周玉蔻」這麼無厘頭的話來，讓人擔心他是不是被周玉蔻的濃情蜜意給沖昏了頭，以致於搞不清楚自己才是周的真愛，與蔣萬安何干。

不過，話說回來，面對周玉蔻如此強勢的愛，想必陳時中也是有苦難言。周玉蔻的愛讓他被迫與外傳高達300萬人的慈濟信眾、志工及支持者為敵，與同情弱者張淑娟的女性為敵，更與厭惡扒糞選風的廣大選民為敵，近1周來，陳時中的民調就掉了5個百分點，且還在繼續下跌中。

周玉蔻和陳時中之間的愛屬於「我倆沒有明天」型，難怪網友送給他們「玉時俱焚」這句成語。經歷這場史詩級的選戰災難，包括綠營在內的選舉專家，也不免擔心陳時中當選的機率已經越來越低，至於早已喪失媒體公信力的周玉蔻，在連連闖禍、不斷為陳時中樹敵的愚蠢操作下，民進黨應對周玉蔻最好的策略就是「保持距離、以策安全」，如果還想利用周玉蔻不計毀譽式的側翼作風來謀取政治利益，那只能說是找死。

因為她的愛不但是強迫中獎，而且充滿歇斯底裡的情緒勒索。遇到他人的反擊，周玉蔻對著鏡頭大哭乞憐、在地上打滾求饒，沒有做不出來的事；面對這樣一個沒有羞恥心、翻臉如翻書、時時秀下線且無底線的人，陳時中和民進黨可要當心了，因為這個前一秒還口口聲聲說愛你的恐怖情人，下一秒卻可能會用盡全力反咬你一口。當周玉蔻說愛你，可要當心啊！

（作者為作家）