長年在媒體上以惡言惡語博取名利的周玉蔻，最近言論更加荒唐惡毒。她為了幫民進黨擋子彈、拉選情，不斷口出惡言，不但將善行滿天下的慈濟罵成「中共同路人」，又將蔣萬安父親20多年前的緋聞搬出來當炮彈，將一位無辜女士誣指為女主角，遭提告後才表態「願意道歉」。這些醜惡的言論激起社會集體憤怒，認為她是在挑戰道德底線，不僅敗壞媒體公信力，而且不斷掀起腥風血雨，已成社會亂源。

綠營長期豢養的惡霸

受害人張淑娟提告時說得真切而痛心。她含淚泣訴自己根本不認識周玉蔻，從未和蔣孝嚴滾床，沒有不倫，不解周玉蔻為何要霸凌一個女子，因而怒斥周玉蔻「一點媒體專業素養都沒有」。另一位長年受周玉蔻汙衊而提告獲勝的前總統馬英九則指出，媒體人應該保持中立的立場，周玉蔻這種人應該被媒體界「開除」才對。他們是紳士淑女，話說得溫婉，其實社會的憤恨程度遠遠超過於此，疾言聲討之聲四起。最典型的批評是指周玉蔻已經成為「發瘋的看門狗」，她盤據媒體要津，成日流彈亂射，不斷製造社會的災難，越到選舉時節，她的無德無行表現更是將民進黨的側翼作風推到極致。

什麼樣的人品可以惡言惡行到這種地步？什麼樣的媒體環境讓她可以橫行霸道至這種程度？什麼樣的執政黨會豢養出這種惡霸媒體人沒有底線地霸凌他人到這種地步？這是對周玉蔻、媒體界與執政黨的嚴肅扣問，不容迴避，必須坦誠以對，深切反思，否則台灣媒體的信用和民主政治的品質將繼續沉淪下去，痛失救贖的機制與機會。

名嘴禍亂台灣社會已是司空見慣，但像周玉蔻這樣無中生有、咄咄逼人、毀人不倦的嘴臉，還不多見。凡被她糟蹋過者，無不遍體鱗傷。如果她發抒的是正義之聲，而且有憑有據，當然值得肯定；問題是恰恰相反，她的責罵多數動機不良，不是為己身謀名利，就是為民進黨當馬前卒，扮演急先鋒角色；或者兩者合一，為執政黨效力而獲取豐厚回報。她為此早已惡名昭彰，不僅成為社會亂源，也在毀謗訴訟中屢屢敗北。但她不改其志，不調作風，而挺她的民進黨也不收回託付，且常為她辯解，尤以蘇貞昌和陳時中為然。

媒體界應開除周玉蔻

周玉蔻雖然惡名昭彰，但她自詡為新聞人，高舉「第四權」的正義旗幟，自我標榜媒體人的神聖地位，站在新聞自由的盾牌後面不容他人挑戰。尤其不該的是，她橫跨傳統媒體和新媒體，卻經常越位，公親變成事主，製造新聞話題，成為各界評論與非議的焦點，她也以聲量暴增為樂，絲毫不知反思，更不悔改。孰令致之？不就是民進黨縱容的嗎？

就個人層面言，她只圖利用媒體陣地或平台謀求己利，毫無媒體是社會公器的認知，於是媒體在她不求真相的惡搞下，淪為個人的霸凌工具與執政黨的宣傳利器。可悲的是，讓她橫行霸道的媒體，有的利用她帶來的聽眾與觀眾博取厚利，或將她當作向執政黨交心與交差的核彈級武器。所以，她與一些綠媒水乳交融，合作無間。

更可議的是那些與她狼狽為奸的政黨與政客。她做民進黨的殺手由來已久，一些政客也熱衷於跟她相互利用，給她獨家新聞或是專訪機會，換取她的支持與宣傳。看看陳時中一路以來如何圖利她、餵養她、利用她，就知道其中眉角。她更會從中獲取媒體不倒翁地位與個人數不盡的收益。直到她最近激怒民眾，各方皆曰可殺，陳時中和民進黨才想跟她拉開距離，畫清界線，但已經太遲了。周玉蔻已經跟民進黨緊密連結在一起，成為兩相好，甚至有如一對連體嬰。

民進黨是不會拋棄這個犀利寶貝的，綠色媒體也不會放棄這顆巨大的搖錢樹，她更不會幡然覺悟而轉型重生。我們唯一可以寄望的是，有良知與廉恥心的媒體人在心中將她開除，在實踐上以她為戒，做一個信守專業精神與克盡社會責任的優質媒體人。